逆轉再逆轉！紐交所宣布下市三大中國電信巨頭

週三 (6 日) 美中緊張關係持續，美國財政部海外資產控制辦公室 (Office of Foreign Assets Control) 發表最新公告，點名中國移動、中國電信、中國聯通等中國三大電信巨頭為必須下市的中國軍方背景企業。

紐約證交所於週二 (4 日) 180 度大轉變，宣布取消中國三大電信巨頭進行下市程序，但隨著美國財政部長梅努欽致電紐交所總裁康寧漢 (Stacey Cunningham) 並表達不滿。

美國財政部週三發出公告，指定中國移動、聯通、中電信三家公司之 ADR 必須下市。

紐交所週三再度逆轉態度宣布，基於美國財政部海外資產控制辦公室的公告，將下市三大中國電信巨頭。

目前紐交所的反反覆覆的舉動，已造成市場極大的混亂。週三美股盤中時段，(週四台北時間凌晨 12 時 45 分許)，中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US) 和中國聯通 (CHU-US) 下跌逾 4%。

這些股票市值在去年底最後幾週損失了超過 300 億美元，隨著紐交所宣布下市再度損失 120 億美元，紐交所取消下市的決定已讓這些股票週二回漲，然而週三這些中企 ADR 再次中槍走軟。

川普簽署的投資禁令在 1 月 11 日生效，距離川普卸任還有 9 天時間，中國三大電信仍有可能遭下市，拜登的交接團隊拒絕談論拜登是否會撤銷該禁令。

Bloomberg Intelligence 分析師 Larry Tabb 表示，對紐交所來說，他們行銷公關團隊是歷年來最好的團隊之一，一週之內出現反覆的決策這點很糟糕，意味著他們要麼犯了這個非常錯誤的錯誤，要麼是巨大的外部壓力推動他們做出這些決定。