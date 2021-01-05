馬雲沒失蹤只是保持低調 阿里ADR隨中概股大漲

近期外媒大肆報導，阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲已有將近兩個月沒有公開露面，下落不明，週二 (5 日) 中國市場研究顧問公司 (China Market Research Group) 創辦人雷小山 (Shaun Rein) 表示，馬雲沒有失蹤，只是保持低調。

週二紐約證交所宣布取消中國三大電信巨頭下市程序，美股早盤截稿前，中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US) 股價暴漲逾 8%，中國聯通 (CHU-US) 噴漲逾 13%。

隨著中概股表現強勁，拼多多 (PDD-US) 早盤漲逾 10%，刷上盤中新高，京東 (JD-US) 漲逾 8%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲逾 4%。

馬雲自去年 10 月 31 日於上海金融峰會公開批評中國監管機構後，有將近兩個月未公開現身。

接著，上海證券交易所 (上交所) 和香港交易所 (港交所) 去年 11 月 3 日宣布，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定，還約談了馬雲和螞蟻集團兩名高層。去年 12 月 24 日中國監管單位還對阿里巴巴展開了反壟斷調查。

中國市場研究顧問公司 (China Market Research Group) 創辦人雷小山 (Shaun Rein) 表示，他遇到了阿里巴巴的管理層和認識馬雲的人，他們都沒有說馬雲有法律上的麻煩。

雷小山稱：「他們懲罰了馬雲、而他 (馬雲) 學到了教訓，這就是為什麼他 (馬雲) 過去兩個月一直保持沉默… 馬雲的一些朋友告訴我，他們無法相信他是多麼愚蠢。」