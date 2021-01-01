〈2020封關〉歷史留名的一年：主要資產多收高 7大科技股市值暴增逾3兆美元

金融市場剛送走史上最波濤洶湧的一年，許多主要資產大起大落，但到年終多半收高，美股投報率傲人，那斯達克綜合指數強漲 43%，包含蘋果在內的七大科技股市值增逾 3 兆美元，亞股也有好表現，但歐股、美元、原油黯然失色。

投資人在 2020 年掏出 1 萬美元投資到不同資產，到年底將獲得不同報酬。股市報酬誘人，美股那斯達克綜合指數大漲 43.6%，標普、道瓊年漲 16.3%、7.3%。

美國七大科技股 2020 年市值共增加 3.4 兆美元，蘋果今年來勁揚逾 80%，市值增加將近 1 兆美元。疫情不只未造成打擊，還讓他們的業務更火紅，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 銷售長紅、微軟 (MSFT-US)Team 協作軟體成長、亞馬遜 (AMZN-US) 的電商業務蓬勃發展，Google(GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 依然稱霸網路廣告市場。

特斯拉 (TSLA-US) 表現最出人意料，今年來大漲逾 740%，這家電動車大廠不只第 3 季交車量超乎預期，還成為標普 500 指數成分股。輝達 (NVDA-US) 受益於資料中心需求，年初至今翻漲逾 120%，在美國上市科技公司中排第七大。

美國突出個股今年來股價變動幅度，特斯拉 (灰)、輝達 (橘)、蘋果 (綠)、亞馬遜 (藍)。來源: CNBC

亞洲股市中，陸股、韓股表現最佳，大盤分別上漲 31% 和 25%。相較之下，景氣循環股比重高的新加坡全年下跌 11%，敬陪末座，菲律賓股市也挫跌近 9%。

亞股表現，MSCI 亞太指數 (黑)、南韓 Kospi(紅)、中國滬深 300(藍)、菲律賓綜合指數 (綠)、新加坡海峽時報指數 (灰)。來源: Bloomberg

主要資產大多收紅，但歐股、美元和原油是少數下跌的資產。歐股全年下跌 3.8%，英國 FTSE 指數跌幅超過 14%，是 2008 年來最差表現，和同期跌了 15% 的西班牙 IBEX 指數排名倒數，法國 CAC 指數跌 7%，不過德國 DAX 指數逆勢上漲 3.5%。

ICE 美元指數 (DXY) 全年下跌 6.8%，最後一季跌幅達 4.2%。原油全年挫跌 20%。

弱勢美元讓黃金、白銀交出 10 年來最亮麗漲幅，白銀全年漲幅約 48%，更勝黃金的 25% 和鈀金的 20%。

高盛建議投資人買進白銀，以搶搭太陽能板激增的需求。

投機熱潮在今年下半年幾乎席捲所有資產，包括開發中國家股市到乾淨能源，這當中以加密貨幣最受矚目。這些數位貨幣日益吸引主流投資人目光，比特幣在 2020 年尾突破 29000 美元、站上歷史新高，全年大漲逾 300%。