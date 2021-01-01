〈能源盤後〉原油小漲告別2020 但疫情重挫需求 全年跌逾20%

週四 (31 日) 交易，原油期貨價格收高，但今年因新冠病毒大流行而價格重挫，僅年末時需求部分回升。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.3%，收每桶 48.52 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 17 美分或 0.3%，收每桶 51.80 美元。

然而，根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨價格今年下跌 20.5%，為 3 年來第二次年度下跌。

儘管如此，WTI 原油仍自史無前例的暴跌中大力反彈回升，先前的暴跌甚至在 4 月收盤破天荒出現負值。

Brent 原油期貨價格今年下跌 21.5%，創下 2015 年以來最大年度跌幅。

然而，市場多頭仍是有力的結束今年。WTI 原油 12 月上漲 7%、第四季漲逾 20%；Brent 原油 12 月上漲 8.9%、第四季上漲 26.5%。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 在報告中提到，「由於目前全球封鎖水準似乎不過是原油市場的一個減速坡，交易者似乎搭著疫苗浪潮，以樂觀情緒進入 2021 年。」

原油春季暴跌係因新冠病毒大流行導致全球經濟陷入衰退，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開為期一個月的價格戰，讓全球市場充斥供應過剩的原油。

最終因各地經濟有各自不同程度的復甦，以及 OPEC + 的減產措施協助下，帶來了原油部分回彈。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告指出，「但原油邁向新的一年並非全然的瑰麗前景。」

OPEC + 週一召開會議，可能會進一步放寬其減產限制，再讓全球供應量增加 50 萬桶 / 日，這是繼 1 月 1 日週五起該組織成員可增產 50 萬桶 / 日之後再添增的增產程度。OPEC + 預計在 3 月至 4 月期間再決議放寬 100 萬桶 / 日，同時美國產量也一直在增加。

「短期內，我傾向認為 WTI 原油價格會超過 50 美元的水準，甚至可能上升至 55 美元，但長期看來將供過於求，所以價格會拉低。」

週三因美國原油庫存下跌程度大於預期，以及美元再度走疲，支撐當日原油上漲。ICE 美元指數在前一日觸及 2 年半低點後，週四小升。

美元走疲通常對美元計價的商品有利，因使用其他貨幣的買家會覺得變便宜而提高購買量。多頭預期美元走貶，支撐原油和其它商品將在 2021 年持續上漲的預期。

EIA 週四公布，上週 (12/25 止) 天然氣庫存下降 1140 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前平均預期當週天然氣庫存下降 1230 億立方英呎。

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