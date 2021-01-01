〈美股盤後〉揮別動盪2020年 道瓊、標普封關日創新高

2020 年最後一個交易日，美股週四 (31 日) 交投清淡、特斯拉破新高紀錄，道瓊、標普指數在封關日續登歷史新高。

華爾街週四告別了因新冠疫情引爆的最動盪一年，2020 年年初新冠肺炎自中國向外蔓延，各國陷入封鎖、封城狀態，經濟活動陷入停頓，美股自 2 月和 3 月急劇下跌，數度熔斷。

隨著聯準會宣布降息近零利率、無限量化寬鬆 (QE)、美國政府推出刺激法案、發放全民紓困金等措施提振經濟，美股主指自 3 月低點觸底反彈，而新冠疫苗在年底陸續問世，帶動美股屢刷新高。

那斯達克指數於 2020 年漲 43.6%，創 2009 年以來的最佳年度表現，標普年增幅達 16.3%，道瓊年漲 7.3%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8,314 萬例，死亡數突破 181 萬例，美國累計確診超過 1,989 萬例，累計死亡數超過 34.4 萬。

美國住院人數首次超過 125,000 人，科羅拉多州週二宣布發現美國首例變異病毒確診，加州週三亦發現英國變種病毒確診案例。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 科學家 Henry Walke 稱，由於新冠變異毒株傳播速度更快，可能導致更多染疫情況，並對本已沉重的醫療系統帶來更大的壓力。

週四 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 196.92 點，或 0.65%，收 30,606.48 點。

標普 500 指數上漲 9.68 點，或 0.26%，收 3,741.72 點。

那斯達克指數上漲 18.28 點，或 0.14%，收 12,888.28 點。

費城半導體指數上漲 11.73 點，或 0.42%，收 2,795.50 點。

標普 11 個主要板塊有 2 大板塊收黑，包括能源、非必需消費品板塊。公用事業、金融、房地產板塊領漲。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；臉書 (FB-US) 上漲 0.47%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.94%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.33%。

道瓊成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.19%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.65%；高盛 (GS-US) 上漲 1.64%； 默克 (MRK-US) 上漲 1.50%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.43%。

費半成分股漲跌互見。高通 (QCOM-US) 上漲 1.59%；AMD (AMD-US) 下跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.69%；美光 (MU-US) 上漲 4.53%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.78%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.13% 至每股 109.04 美元，續刷歷史新高。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.57%。

個股消息

南韓媒體《MoneyToday》引述消息人士報導，三星電子和 SK 海力士 2021 年不會提高 DRAM 的資本支出。對手美光 (MU-US) 週四應聲上漲 4.53%，威騰電子 (WDC-US) 暴漲 11.83%，半導體設備廠科林研發 (LRCX-US) 走跌 2.51%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77% 至每股 132.69 美元。投資銀行 Wedbush 首席分析師 Daniel Ives 稱，根據亞洲供應鏈調查，蘋果 iPhone 12 的銷量已超過該行對 2021 年度的「牛市情景」預期，並將即將到來的財報季提振其股價。

特斯拉 (TSLA-US) 週四上漲逾 1.57% 至每股 705.67 美元，創下歷史新高，年漲幅達 750 % 以上，市值衝高至 6689 億美元。

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 宣布，加州太陽能零件製造商 Enphase Energy (ENPH-US) 將取代 Tiffany (TIF-US)，成為標準普爾 500 指數成分股公司。Enphase Energy 上漲 1.47%。

經濟數據

美國上週 (12/26) 初領失業金報 78.7 萬人，預期 83.3 萬人，前值自 80.3 萬人上調至 80.6 萬人

美國上週 (12/19) 續領失業金報萬人，預期 539 萬人，前值自 533.7 萬人下調至 532.2 萬人

華爾街分析

回顧一整年，Harvest Volatility Management 的研究和交易主管 Mike Zigmont 認為，就廣義來說，儘管美股表現瘋狂，但 2020 年仍是牛市。

儘管美股表現瘋狂，但 2020 年仍是牛市。(圖片：AFP)

Mike Zigmont 提到，投資者已經決定世界永遠改變了，新冠病毒是催化劑，現在，投資者已決定了誰是贏家、誰是輸家，並且正在向前邁進，這讓人感到非常激動。

富國銀行投資研究機構高級全球市場策略師 Scott Wren 稱，2020 年為機遇之年。

Wren 認為：「2020 年，股票投資者經歷了歷史上最長牛市的最後階段，有記錄以來最短的熊市，以及新牛市開始的巨大反彈，雖然我們不認為 2021 年會如 2020 年一樣暴漲，但我們確實希望股市繼續走高。」