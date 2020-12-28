美股樂觀中仍令人不安 因融資餘額創下新高

年底前各投資機構發表對明年股市看法，基本上仍押注牛市持續。但最新公布的一項數據，卻可能為過於樂觀的情緒敲響警鐘。

美國金融監管局 (FINRA) 公布數據，截至 11 月，投資者在他們的投資組合中借入創紀錄的 7221 億美元，打破了 2018 年 5 月所創下的 6689 億美元紀錄。

這個里程碑足以使股票市場有理由擔憂，因為在 2000 年及 2008 年股市的動盪時期，融資餘額 (margin debt) 的高點都先於股市崩跌出現。

(圖表取自 FINRA 官網)

使用保證金債務的投資者，將其證券抵押，以便他們可以進行更多投資。但是，一旦抵押物的價值降至一定的水準以下，則他們會面臨保證金追繳，需要投入更多的資金，或是被迫賣股求現，這可能加大股市的跌勢。

今年由於散戶大量湧入美國股市，也提高了期權交易量。據 Options Clearing Corp. 數據，今年期權日均交易量為 2900 萬口，比 2019 年足足成長 48%。

期權固然可以用來避險，但許多散戶主要是藉此加大槓桿，這可能遭致更多的損失。

另外部分投資者，則是使用槓桿型 ETF，來取代保證金交易。它同樣可以加大收益或損失，不過沒有保證金追繳的風險。