〈2021美股展望〉分析師：1月份將出現許多風險因素 股市成長恐放緩

在今年，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情於全球大流行，不過美股仍持續強勁。CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 認為，隨著一月出現更多風險要素，2021 年股市預期將會持續成長，但是成長的幅度恐將減。

報導指出，明年一月可能具有挑戰性，相關因素包括疫情的蔓延減緩經濟成長、1 月 5 日舉行的重要喬治亞州選舉、1 月 20 日拜登就任總統等。因此預期下週四收盤後，進入 2021 年的牛市，但成長步伐可能將放緩。

Stovall 表示，通常 1 月份前五日是很好的觀測點，如果前五日市場走高，那麼根據歷史走勢，標準普爾 500 指數通常全年上漲 82%，平均獲利為 12.5%。

儘管一些策略師預計 2021 年初會出現回調，但市場普遍認為股市將在 2021 年結束時走高，對標準普爾 500 指數在 2021 年底的平均預期為 4056 點。

不過，道富環球投資 (State Street Global Advisors) 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「我並不認為 1 月的前幾天就會為全年餘下時間的市場設定方向。如果股票的確出現反彈，那不過是顯示更多的力量。」

報導中也指出，喬治亞州的選舉結果將會是股市的重要變因，無論結果如何，都可能引發市場反應。

一些策略師認為，如果民主黨獲勝，市場可能會出現拋售，因為投資者會擔心該黨有投票權通過拜登的加稅措施。另一方面，共和黨獲勝可能會引發反彈。但是，如果投資者關注的是更大基礎設施和刺激計劃的前景，市場就可能會在民主黨勝利的前提下出現反彈。