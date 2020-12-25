美股大選後已漲10% 拜登行情暫勝川普 市場「融漲」能延續？

拜登時代為華爾街帶來好的開始，標普 500 指數從 11 月 3 日美國大選至今累計上漲 10%，那斯達克綜合指數更勁揚 15%，比現任總統川普在 2016 年勝選後的行情更亮眼，雖然這無法完全歸功在總統當選人拜登身上。但專家警告，「融漲」(meltup) 之後當心崩盤，股市修正一點會比較健康。

川普四年前勝選後，標普同時期漲幅為 5.5%，那指為 5%，而 2020 年大選日至今，標普、那指都曾刷新歷史紀錄。不過道瓊指數今年大選後上漲 10%，僅略高於四年前的 9% 漲幅。

川普選前一再警告，若自己無法連任，美股將崩盤，但目前看來這個威脅並未成真。

CNN 報導，美股不完全因拜登上漲，主要有幾個因素：大選未出現夢魘情境、疫苗研發帶來希望，經濟環境不同以往。

疫苗研發帶來希望，雖然確診數還在增加，但投資人似乎看到隧道盡頭的光明。

投資人對總統和國會大選結果鬆一口氣。Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 說：「選前大家都很擔心會出現社會和政治騷動。幸好沒有發生街頭暴動，憲政體制仍照常運作。」

國會由兩黨分治、共和黨在眾議院席次甚至增加，代表無一黨可以逕自推動大幅改變現況的新政策。除非民主黨人把 1 月喬治亞州兩個補選席次都納入囊中，否則共和黨將如現況繼續掌握參議院多數。

在這樣的權力平衡下，美國國內政策不會往激進方向發展：民主黨將難以通過大幅提高企業稅或富人稅，拜登雷厲風行的氣候法案預料被共和黨擋下，兩黨較有可能取得共識的只有基礎建設計畫。川普周二威脅阻擋有跨黨派支持的 9000 億美元抗疫紓困計畫，但投資人目前尚未放在心上，因為接下來即將擺脫這種較高的不確定性。

Fed 貨幣寬鬆支持

現在和四年前的經濟環境也大為不同。當年最大問題是如何延續經濟復甦，現在大家都在問，經濟會以什麼型態復甦。

聯準會 (Fed) 也不像當年急於升息。在最近一次會議上，Fed 承諾踩在貨幣刺激油門上的腳不會移開，至少在等到經濟復原有更多進展之前，都會保持相同的購債步調。

超寬鬆貨幣環境鼓勵投資人繼續押注股票上漲，但隨之而來的問題是，股市漲勢何時會失控。當前 IPO 市場炙手可熱，DoorDash 和 Airbnb 掛牌首日的股價都飆出佳績，投資人繼續把錢投入俗稱借殼上市的特殊目的併購公司 (SPAC)，產業併購風氣也極為興盛。

股市修正一點比較健康

State Street 首席投資策略師 Michael Arone 說，市場已經過熱，如果第 1 季回檔 5%-10% 也不令人意外。

Yardeni 也認為市場需要冷靜一點，「修正能牛市保持在軌道上，不致於崩盤。融漲 (melt up) 之後通常伴隨的是崩盤 (melt down)。」

CNN 報導，相較於華爾街的欣欣向榮，美國實體經濟仍在苦苦掙扎，等待華府通過更多財政刺激方案，再次提醒人們美國經濟呈現兩極的「K 型復甦」。