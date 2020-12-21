本週操盤筆記：特斯拉納S&P、中國LPR利率、Moderna疫苗交貨

本週國際財經大事包括特斯拉納入 S&P 500 指數、中國人行公布 12 月 LPR 利率、Moderna 新冠疫苗交貨等，其中，市場最為特斯拉納入 S&P 500 指數對大盤 S&P 500 之影響。

本週操盤筆記 (1221-1225)

1. 特斯拉納 S&P 500：

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 將於週一 (21 日) 一次性納入 S&P 500 指數，估計將成為 S&P 500 市值第六高之公司。

分析師初估，納入特斯拉將牽動超過 1000 億美元資金投入交易，因指數基金將不得不出售 S&P 500 當中的較小型公司股票來買入特斯拉股票，估計出售規模約在 600 億至 800 億美元之間。

2. 中國 12 月 LPR 利率：

週一 (21 日) 中國人行 (PBoC) 將公布 12 月 LPR 貸款利率，市場預期，LPR 利率將繼續維持不變。

值得注意的是，若計入 12 月的利率不變，中國人行 LPR 利率已是「連八凍」，整體而言利率政策是中性偏緊。

另外，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行上週二 (15 日) 再次透過中期借貸便利 (MLF) 放水 9500 億人民幣，不僅是連續 5 個月超量續做，規模也是今年新高。

市場認為，人行目前的貨幣政策，很可能是「加量不加價」，即願意維持市場流動性、但不願意調升社會融資成本。

3.Moderna 新冠疫苗交貨：

藥廠 Moderna (MRNA-US) 生產的首批新冠疫苗將於週二 (22 日) 開始交貨，而和輝瑞的新冠疫苗相比，兩者的效能都達 90%。

疫情重災區的美國，已注射了 27 萬支輝瑞疫苗，而歐盟則計劃於聖誕節後 12 月 27 日、28 日、29 日在 27 個成員國內開始施打疫苗。

4. 美國財政刺激拚休會前通過：

據參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 等人上週三 (16 日) 表示，國會已接近達成一項 9000 億美元的新紓困協議，其中將包含小企業援助貸款、薪資保護計畫與 600 美元左右現金支票，

但由於兩黨上週仍對此紓困協議未達成共識，市場聚焦，國會是否可以在聖誕假期前力拼通過此協議。