特斯拉股價飆破天際！再度啟動50億美元融資計劃

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 今年一月底信誓旦旦表示，手頭現金無虞，沒有融資必要，但截至本週二 (8 日) 特斯拉已啟動第三次融資計畫。

根據特斯拉提交 SEC 的一份文件中提到，該公司與多家銀行簽署股權分配協議，諸如高盛、花旗等十家主要銀行作為本次承銷商，但特斯拉沒有給出完成的時間表。

根據該協議，特斯拉將不定時發行和出售特斯拉普通股，總發行價高達 50 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (7 日) 股價噴漲逾 7% 至每股 641.76 美元，再度刷下歷史新高，市值來到 6083 億美元，今年特斯拉已上漲約 670%，新發行的股票不到公司市值 1%。受此消息影響，特斯拉盤前下跌逾 2%。

特斯拉表示，將僅用這筆融資用於改善其資產負債表及一般企業用途。

特斯拉似乎無法抗拒高股價帶來的誘惑，今年迄今，特斯拉已進行三次融資，包括今年 2 月發行 20 億美元新股，9 月份特斯拉啓動一輪規模為 50 億美元的再融資計畫。

特斯拉目前正在加速推進全球擴張計畫，計劃在德國、德州設新廠，預計 2021 年和 2022 年將支出 25 億美元用於新廠擴建方面。

Wedbush 分析師 Dan Ives 在週二的一份報告中表示，此次融資是明顯的積極訊號，將進一步鞏固特斯拉的牛市。

Dan Ives 稱，特斯拉處於明顯的優勢地位，並且隨著大型新廠落成，馬斯克正在籌集足夠的資金讓資產負債表和資本結構穩固，提高現金流，並慢慢擺脫債務狀況，讓空頭論點拋諸腦後。