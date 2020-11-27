Dyson宣布未來五年研發投入27.5億英鎊 聚焦機器人、AI、能源儲存

全球聞名的英國吸塵器品牌戴森 (Dyson) 宣布在未來五年內，會再投入 27.5 億英鎊來進行產品及技術研發。將聚焦在軟體、AI 人工智慧及機器人等。

根據《金融時報》報導，戴森計畫將該公司的產品組合在 2025 年增加一倍，並且要將產品「帶出家門之外」，挑戰新的領域。

戴森方面沒有提供投資計畫的詳細內容，不過重點應該會放在新加坡的總部；另外在該公司的創始地英國以及菲律賓等地也將投入資源。

去年戴森將總部遷至新加坡，以往戴森曾在電動車 (EV) 研發投入巨額資金，然而在距今一年多前宣布放棄。該公司在當時表示，要在市場上與現有的電動車廠商競爭，花費實在過於龐大。

戴森公司執行長 Roland Krueger 表示，全新投資將為該公司「開啟新的篇章」。該公司在市場上的產品保括吸塵器、吹風機、空氣清淨機、照明，以及掃地機器人等。

Roland Krueger 補充「現在是時候在新科技進行投資，諸如能源儲存、機器人及軟體，這將驅動我們的產品性能及永續性，也為客戶們帶來利益。」

這回戴森宣布的 27.5 億英鎊投資，金額高於該公司過去 2014 年至 2020 年期間在產品研發上所投入的約 25 億英鎊，而其中也包含夭折的電動車研發計畫。