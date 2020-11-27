三星智慧型手機利潤占比六年高 縮小與蘋果iPhone差距

南韓三星電子 (005930-KR) 相隔六年後，在全球智慧型手機的利潤占比再度創下近期新高，同時縮小與第一名蘋果 (AAPL-US) 之間的差距；分析指出，蘋果推遲產品上市時間，讓三星有機會迎頭趕上。

根據市場調查公司 Strategy Analytics 於 27 日公布的統計數據，2020 年 Q3 智慧型手機市場利潤占比，蘋果 60.5%、三星 32.6%。

蘋果去年同期利潤占比 66.9%、上季 79%。三星去年同期的利潤占比 18.8%、上季 13.8%。意味著蘋果流失利潤的同時，三星占比卻擴大了兩倍以上。

而三星今年 Q3 的利潤占比，更是 2014 年 Q2(37.9%) 以來最佳表現。

蘋果 iPhone 走高價路線，使三星在中低價格帶的智慧型手機市場中，拉開與其他競爭對手的距離；蘋果在 2018 年全球智慧型手機市場中拿下 77.9% 的利潤占比，2019 年則拿下 75%。

Strategy Analytics 分析，由於 iPhone12 延後推出，蘋果在這一季的營業利益率也跌到 21%，低於去年同期的 23%。而三星則因從高階到中低價格帶產品線充足，營業利益率達 14%，優於去年同期 11%。

營業額方面的差距，三星也持續縮小與蘋果的差距，Q3 全球智慧型手機營收占比中，蘋果 29.5%、三星 22.6%，差距 6.9% 。上季蘋果 35%、三星 17.3%；去年 Q3 蘋果 33.8%、三星 20.2%。三星與蘋果的營業額差距，與過去動輒 10% 以上明顯縮小。