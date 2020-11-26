特斯拉又出包了！召回9000多輛Model X/Y電動汽車

週三 (25 日) 美國電動汽車大廠特斯拉品管再度出包，宣布在美國召回逾 9000 輛電動汽車。

受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 週三開盤震盪小幅下滑，一度來到低點 545.37 美元，爾後反彈逾 1%，暫報每股 560.92 美元。

特斯拉走勢圖 (圖片：鉅亨網)

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布，特斯拉 9,136 輛 2016 款的 Model X 出現車頂裝飾板出現黏接不當問題，行駛時車頂裝飾板可能會意外脫落，可能造成安全風險。

此外，401 輛 2020 款的 Model Y 前上三角架和轉向節的螺栓將無法正確拴緊，也可能出現鬆動，可能會干擾轉向並增加發生撞車的危險。

特斯拉聲稱，目前沒有發生與這兩次召回有關的車禍、傷亡意外。

特斯拉近期汽車品管問題頻傳，上月 23 日特斯拉在中國召回近 4.8 萬輛 Model S 和 Model X 車型，主因是後懸吊的連接零件有安全風險。

本月 19 日美國最權威的消費者指南《消費者報告》發布 2020 年汽車可靠性調查報告，特斯拉眾多車款問題頻傳，整體可靠性評價排名倒數第二，目前已不再推薦 Model S、Model Y 和 Model X 等車款。