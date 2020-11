〈美股盤後〉華爾街歡呼葉倫將出任財長 聯電ADR飆20% 道瓊逼近3萬大關

週一 (23 日) 阿斯利康宣布新冠疫苗最高有效性可達 90%,美股開盤見紅,能源、金融、航空、郵輪和小型股喜漲。

尾盤時段,外媒引述消息人士證實,拜登已提名前聯準會主席葉倫出任財政部長,美股聞聲跳漲,道瓊一度漲逾 400 點,收至 29,591.27 點,逼近 30000 點大關。

芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 表示,他對美國的經濟復甦抱持樂觀態度,如果明年經濟回暖,疫情得以掌控,可能到明年春天,經濟和勞動力市場前景將更加清晰。

然而,Charles Evans 也不到強調,經濟恢復全面增長之前,美國還有很長的路要走,2023 年下半年才有可能升息。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 5879 萬例,死亡數突破 139 萬例。美國累計確診超過 1,225 萬例,累計死亡數超過 25.6 萬。

週一 (23 日) 美股四大指數表現:

美股道瓊指數上漲 327.79 點,或 1.12%,收 29,591.27 點。

標普 500 指數上漲 21.76 點,或 0.61%,收 3,579.30 點。

那斯達克指數上漲 25.66 點,或 0.22%,收 11,880.63 點。

費城半導體指數上漲 39.75 點,或 1.56%,收 2,595.25 點。

標普 11 大板塊以能源、金融領漲,房地產和醫療保健領跌。(圖片:FINVIZ)

科技五大天王全數收黑。蘋果 (AAPL-US) 大跌 2.97%;臉書 (FB-US) 下跌 0.47%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.51%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.033%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.13%。

道瓊 30 檔成分股以雪佛龍領漲。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 6.11%;波音 (BA-US) 上漲 5.97%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.48%;美國運通 (AXP-US) 上漲 3.12%。

費半成分股多勁揚。AMD (AMD-US) 上漲 0.79%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.48%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.40%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.51%;美光 (MU-US) 上漲 4.53%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.94%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.11%;聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 20.24%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.26%。

焦點個股消息

外資最新研究看好聯電 2020 年開始到 2022 年間的營運持續成長,促使聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 20.24% 至每股 6.950 美元,刷下歷史新高。

輝瑞 (PFE-US)、Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗相繼傳出有效性達 95%,週一阿斯利康 (AZN-US) 和牛津大學聯合研發的新冠疫苗平均有效度僅達 70%,阿斯利康 (-US) 下跌 3.81%。

美國 FDA 批准雷傑納榮製藥 (REGN-US) 的 REGN-COV2 抗體雞尾酒緊急授權,其股價上漲 0.94%。

投行 Wedbush 看好未來電動車需求重大變化,提高特斯拉牛市目標價至 1000 美元後,特斯拉周一盤中觸及 525.15 美元,創下盤中新高,終場收紅 6.56% 至 521.73 美元,刷下歷史新高紀錄。

其他電動汽車概念股全數翻揚,蔚來 (NIO-US) 漲逾 12.45% 至每股 55.38 美元,刷歷史新高,小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 33.92% 至 72.17 美元,亦刷新高紀錄。

Snapchat 推出類似 TikTok Feed 功能的 Spotlight 新服務,激勵 Snap (NAP-US) 上漲 2.19%。

經濟數據

芝加哥 Fed 10 月全國活動指數報 0.83,前值自 0.27 上調至 0.32

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值 56.7,預期 52.5,前值 53.4

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 初值 57.7,預期 55.8,前值 56.9

華爾街分析

Raymond James 政策分析師 Ed Mills 認為:「拜登提名葉倫作為財政部長,明確表明拜登將專注於從新冠疫情中恢復經濟。我認為這是一個強烈的跡象,表明拜登將專注於重建經濟,而不是奉行積極的監管政策。」

Alli McCartney 指出,葉倫是個大人物,她在聯準會的經歷突顯其豐富的經驗 (圖片:AFP)

Independent Advisor Alliance 首席投資長 Chris Zaccarelli 表示:「耶倫的任命對市場有利。至少,她很可能與主席鮑爾主席合作良好。」

瑞銀董事總經理 Alli McCartney 指出,葉倫是個大人物,她在聯準會的經歷突顯其豐富的經驗。

Alli McCartney 稱:「市場對這此選擇出現積極反應,這不讓我意外,拜登提名耶倫令人放心,尤其是考慮到未來包括避免 W 型衰退,以及疫情升溫下讓人們返工的各項挑戰。」