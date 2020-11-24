NRF：美國假期購物成長上看5.2% 疫苗消息正改善消費者信心

全美零售業聯盟 (NRF) 週一 (23 日) 公布一項新的預測顯示，儘管遭逢新冠肺炎的衝擊，零售商今年仍有望取得良好的業績，預估年底消費旺季銷售成長將上看 5.2%， 近期受疫情惡化打擊的消費者信心也有望因疫苗利多而逐步改善。

NRF 週一預估，美國 11 、12 月假期銷售將較去年成長 3.6% 至 5.2% ，預估銷售額為 7553 億至 7667 億美元。NRF 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示：「由於疫情衝擊，民眾消費意願還存在不確定性，但隨著經濟的改善，大多數人恢復以往的消費能力。」

2020 年 11、12 月假期購物旺季預估銷售額與成長率 (圖: NRF)

NRF 表示，今年旅遊和娛樂的支出受到抑制，為零售支出騰出比較多開銷空間。一些消費者可能會避開實體店轉移至線上購物，預估線上與其他非實體店的銷售額將成長 2 至 3 成，線上銷售額將達到 2025 億至 2184 億美元，較 2019 年的 1687 億美元大幅增加。

不少數量消費者提早在線上平台採購年底假期商品，據 NRF 本月初的一項調查發現，有 42% 消費者比平常早展開假期購物。

11 月總統大選後，美國新確診病例與死亡人數不斷激增，一些州為了遏止疫情再度蔓延再次限制商業活動，讓剛出現起色的就業市場與消費者信心蒙上一層陰霾。

值得慶幸的是，隨著近期輝瑞 (PFE-US)、Moderna(MRNA-US) 與阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 疫苗傳出研發捷報，消費情緒逐漸轉為樂觀。

Shay 表示，疫苗有效性與大範圍分發，以及新冠肺炎治療方法進步的好消息，都有望對消費者的心理和消費行為產生影響。