本週操盤筆記：關注陸債違約潮、Fed 11月會議紀要、歐美製造業PMI初值

本週操盤筆記 (1123-1127)：

1. 關注中國債券違約潮：

近月以來，中國出現數起國企債券違約，包括紫光集團、華晨汽車、永城煤電等大型國企。

針對中國債券違約狀況，中國國務院劉鶴週末已在金融委第 43 次會議上強調，要研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定。

市場關注永城煤電本週還有兩筆債務將到期，共計 20 億人民幣，永城煤電先前曾表示，目前該公司流動資金仍不足，故該兩筆債務兌付本息仍具不確定性。

2.Fed 11 月會議紀要

聯準會 (Fed) 週四 (26 日) 將公布 11 月利率會議紀要，市場關注，Fed 是否將在紀要上對美國經濟路徑，作出更多闡述。

而先前 Fed 主席鮑爾在 11 月利率會議上，有提到美國當前經濟表現與未來前景，當時鮑爾警告，美國經濟前景仍極不確定，不斷攀升的新冠確診率尤其令人擔憂。

鮑爾當時呼籲，美國經濟需要更多的財政和貨幣政策支持，他認為，若美國經濟能夠獲得更多的財政紓困，那麼將可望有一個更強勁的復甦。

3. 歐、美 11 月 Markit 製造業 PMI：

本週包括德國、法國、英國、歐元區、美國等主要經濟體將公布 11 月 Markit 製造業 PMI 初值，其中，尤其關注美國製造業 PMI 表現。

市場預期，美國 11 月 Markit 製造業 PMI 將小幅下滑至 52.5，估低於前月的 53.4，經濟學家主要認為，11 月製造業 PMI 下滑是因川普政府前一輪的財政刺激效力已見疲軟，且新一輪財政刺激仍卡關國會所致。

4. 中國召開世界互聯網大會：

本週一 (23 日)、週二 (24 日) 中國將召開世界互聯網大會暨互聯網發展論壇，包括阿里巴巴、騰訊、華為、百度、鴻海集團旗下工業富聯 (FII) 等公司皆會參展。

本次論壇，主辦方還將會發布《世界互聯網發展報告 2020》和《中國互聯網發展報告 2020》藍皮書等展望報告。