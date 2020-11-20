宅經濟需求強 弘憶股Q4營收攀全年最高 訂單看至明年上半年

弘憶股 (3312-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理劉彥輝表示，受惠網路通訊、電腦周邊兩大產品線帶動，第四季營收、獲利皆可望再優於上季，來到全年最高峰，且因居家辦公趨勢延續，部分訂單已看至明年上半年。

劉彥輝指出，由於市場對半導體需求增加，晶圓代工、封測產能吃緊，終端客戶為確保供貨順利，紛紛提前下單，包括無線網路、藍芽、電腦周邊訂單多已看至明年第一季，乙太網路訂單更看至明年上半年。

無線網路受惠遠距商機發酵，筆電、IPTV、IP CAM、AP Router、Dongle 等，自第三季起需求升溫，加上 5G 頻寬增加，帶動 WiFi 6 規格升級，成長動能將一路延續至明年。

藍芽產品也隨著手環、遊戲手柄等出貨增溫，加上 TWS(真無線藍芽耳機) 市場規模擴大，尤其今年 TWS 品牌廠出貨就超過 3 億顆，加上高單價 ANC(主動降噪) 技術獲各大品牌導入，滲透率急遽攀升，明年 ANC、非 ANC 出貨比重將相當。

乙太網路方面，受惠 PC、非 PC 應用帶動，加上 2.5G 規格升級，訂單能見度直達明年上半年；氮化鎵電源轉接器也已獲客戶驗證，預計明年就會開始放量。

劉彥輝認為，弘憶股今年營收、獲利可望同步優去年，明年在網路通訊、電腦周邊兩大產品線帶動下，營收、獲利可望再成長，營運展望樂觀。

對於今年盈餘分配，弘憶股指出，股票股利將多於現金股利，實際分派情況依據明年董事會決議通過後發布。