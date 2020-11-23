路透：川普政府接近公布89家與軍方有關的中國公司名單

據《路透》週一 (23 日) 報導，一份研擬中的草案顯示，川普政府接近公布 89 家中國航太及其他領域企業與軍方有關係，從而限制他們購買美國一系列產品及技術。

報導稱，如果這份清單公布，美中貿易緊張局勢料將加劇，一些向中國出售民用航空零件的美國企業及其他產業也將遭遇衝擊。

列出這份清單的美國商務部發言人拒絕置評，中國外交部也未回覆評論請求。

名單主要包括中國商用飛機有限責任公司 (中國商飛)、中國航空工業集團有限公司 (AVIC) 及其 10 家關聯實體。中國商飛正製造小型客機，與波音 (BA-US) 展開競爭。

這份名單包含於一項規則草案之中，這一規則用以確定美國認為是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司，如果被認定為這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能各類商用產品賣給他們。但依此規則，實際上很難獲得銷售批准。

之所以新增這份清單，在於美方在今年 4 月擴大了「軍方終端用戶」的定，即使公司業務是非軍事的，若是支持或協助維護或生產軍事物品的任何個人或實體，都會被列入終端用戶之中。

出口限制適用產品，將包括電腦軟體、科技設備及飛機零組件等產品。就飛機來說，從飛行控制箱的支架到引擎，都列入限制。

華盛頓貿易律師、前商務部官員 Kevin Wolf 表示，規則和清單仍然可以修改，而且現在推出的時間很趕，因為需要在 12 月中旬前得到批准，並提交給美國官方規則出版機構美國聯邦政府官報 (Federal Register)。

據報導，美國商務部在草案中強調，這一規則對美國國家安全利益至關重要。