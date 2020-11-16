本週操盤筆記：輝瑞申請FDA授權、Fed多位票委談話、美中概股財報

本週操盤筆記 (1116-1120)

1. 輝瑞新冠疫苗申請 FDA 授權：

在輝瑞 (PFE-US) 公布與德國生技公司 BioNTech 共同研發的新冠疫苗具有超過 90% 的有效率後，據多間外媒報導，輝瑞傳將於本週向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請緊急使用授權。

目前輝瑞與 BioNTech 預計，2020 年內可以向全球供應 5000 萬劑疫苗，並於 2021 年生產最多 13 億劑疫苗。

2.Fed 多位票委發表談話：

本週包括 Fed 副主席克里拉達 (Richard Clarida)、紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams)、達拉斯 Fed 主席卡普蘭 (Robert Kaplan,)、克里夫蘭 Fed 主席梅斯特 (Loretta Mester) 等，皆將對市場發表談話，且這幾位票委也都具有今年的 FOMC 投票權。

市場關注，Fed 票委們將可能對美國經濟前景給出更多展望線索，因在美國總統大選過後，市場邏輯已漸漸回歸基本面，而美國經濟前景的復甦，也有利於美股傳產股基本面轉好，延續美股當前的類股輪動。

3. 美股中概股財報：

本週美股中概股將公布財報，包括京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US)、蔚來汽車 (NIO-US) 等，其中，市場尤其關注蔚來汽車財報。

蔚來汽車股價自 5 月底大幅飆漲以來，目前為止已累計上漲超過 1000%，市值已超越通用汽車 (GM-US)，也由於蔚來的本益比快速擴大，也使得市場相當關注財報表現。

上週五 (13 日) 知名放空機構香櫞研究 (Citron Research) 即發布報告認為，電動車大廠蔚來汽車的中國市場將面對特斯拉 Model Y 的降價壓力，認為蔚來目前投機情緒濃厚，合理股價應為每股 25 美元。

4. 中國 11 月 LPR 報價：

週五 (20 日) 中國人行 (PBoC) 將公布 11 月一年期、五年期的 LPR 利率報價，市場預期，LPR 可望「連七凍」分別維持 3.85% 和 4.65% 不變。

市場經濟學家分析，由於目前中國人行對於貨幣政策看法已一改寬鬆態度，漸漸回到中性水準，未來走向會是適度彈性的動態調整市場流動性，且中國經濟正走在後疫情的復甦軌道上，進一步調降 LPR 的機會已相當微小。