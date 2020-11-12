美國疫情嚴峻 新冠肺炎病患住院數創下新高

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻並持續惡化，根據 COVID Tracking Project 最新的數據顯示，美國新冠肺炎病患住院人數超過 6 萬人，創下歷史新高。

根據數據顯示，美國新冠肺炎病患住院人數達到 65,368 人，創下新高記錄。有專家警告表示，全國醫院很快將不堪重負，秋冬的疫情將比春夏季時更為嚴重。部分州的病床已經超載，醫療體系似乎正面臨崩潰。

美國 49 州單日新增確診病例數持續攀升，美國已經續 10 日新增病例超過十萬，過去一週中，美國每日確診病例數平均達 123,315 例，較兩週前的平均水平大增 69%。此外，美國週三 (11 日) 新增確診病例數就高達到 144,270 例，再度創下歷史新高。

有報導指出，截至週二 (10 日)，擁有 290 張病床的比林斯診所 (Billings Clinic) 旗下旗艦級醫院，加護病房 (ICU) 的入住率高達 167%。

美國北達科他州州長 Doug Burgum 曾表示，根據修訂後的州令以及美國疾病控制與預防中心指南，無症狀的新冠肺炎染疫醫護人員能夠繼續工作，但只能更照護同樣感染新冠肺炎的病患。

為因應美國疫情惡化，紐約州州長 Andrew Cuomo 宣布進一步收緊防疫措施，私人聚會人數上限設為 10 人，大部份餐廳、酒吧、健身房都需在晚上 10 點前關門。

根據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至 11 日，全球新冠肺炎確診病例數達到 51,987,635 例，死亡病例數達到 1,282,046。美國確診病例數達 10,392,889 例，死亡病例達到 240,919 例。