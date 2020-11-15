亞太15國正式簽署RCEP 中國主導的全球最大自貿區將誕生

包括中國、日本和南韓在內的亞太國家，週日 (15 日) 簽署了世界上最大的自由貿易協定，涵蓋了世界近三分之一的人口和國內生產毛額。

在由越南主持的第 37 屆東協峰會的最後一天，透過視訊方式，來自 15 個國家 (包括澳洲、紐西蘭、中國、日本、南韓和東協 10 國) 的高級官員簽署了《區域全面經濟伙伴關係 (RCEP)》。這項協議原定有 16 國參與，但印度在去年底對協議表達異議，並未簽署。

全球最大的自貿協定

儘管如此，RCEP 仍包含全球約 22 億人口、近 32% 的 GDP。去年 11 月，RCEP 國家發表聯合聲明，表明 20 章的協議內容已敲定，大多數市場准入談判也已完成。

在拖了約 1 年之後，15 國正式簽約。新加坡貿易和工業部長陳俊成表示，3 個非東協伙伴外，還要至少 6 個東協國家批准，RCEP 協議才能生效。新加坡預計在「在未來幾個月內」批准此一交易。

印度雖然已在去年底退出，但未來將被允許重新加入協議。

標普全球評級亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 表示，允許印度稍後加入的條款具有象徵意義，代表中國渴望與印度建立經濟橋樑。

取消參與國間至少 92% 關稅

根據新加坡貿易和工業部發布的聲明，協議的好處包括取消參與國間貿易商品至少 92% 的關稅，以及針對非關稅措施的更強有力的規定，以及對線上消費和個人資訊的保護、透明度和無紙化交易等領域的促進。

它還包括簡化的海關程序，而隨著外資持股比例的提高，至少有 65% 的服務業將完全開放。

RECP 從 2012 年開始會談，由中國全力主推，東南亞國家對此次協議寄望最深，特別在今年受疫情打擊之後。

越南總理阮春福表示，RCEP 很快將由簽署國批准並生效，為 COVID-19 大流行後的經濟復甦做出貢獻。

印尼貿易部長上週說，未來兩年內，一旦有足夠簽署國批准 RCEP，這項協定即將生效。印尼最近陷入 20 年來首度衰退；菲律賓最新一季的經濟表現則比上年同期萎縮 11.5%。