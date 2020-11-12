〈美股盤前要聞〉新冠肺炎病例數激增 美股期貨漲跌互見

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重燃，美國新冠肺炎病患住院人數升至 65,368 人，創下新高記錄，美國單日新增確診病例數也再度創下歷史新高。週四美股期貨漲跌互見。

1. 新冠肺炎病例數激增美 股期貨漲跌互見

隨著新冠肺炎疫情重燃，全球股市漲勢減速。華爾街擔心，為遏制新一波疫情的限制措施，將導致經濟復甦停滯。美股期貨在週四漲跌互見，道瓊期貨下跌 0.52%，標普 500 期貨漲跌 0.17%，斯達克 100 期貨上漲 0.44%。

根據數據顯示，美國新冠肺炎病患住院人數達到 65,368 人，創下新高記錄。美國 49 州單日新增確診病例數持續攀升，美國已經續 10 日新增病例超過十萬，過去一週中，美國每日確診病例數平均達 123,315 例，較兩週前的平均水平大增 69%。此外，美國週三 (11 日) 新增確診病例數就高達到 144,270 例，再度創下歷史新高。

為因應美國疫情惡化，紐約州州長 Andrew Cuomo 宣布進一步收緊防疫措施，私人聚會人數上限設為 10 人，大部份餐廳、酒吧、健身房都需在晚上 10 點前關門。

根據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至 11 日，全球新冠肺炎確診病例數達到 51,987,635 例，死亡病例數達到 1,282,046。美國確診病例數達 10,392,889 例，死亡病例達到 240,919 例。

2. 波音看好中國市場 上修商用機需求展望

美國波音公司 (BA-US) 於 12 日 (週四)，上修了未來 20 年的中國商用飛機需求展望。預估到 2039 年為止，中國的商用機需求將達到 8600 架，較去年所預測的 8090 架增加 510 架。若以金額來看，則預估達 1.4 兆美元。

因受到肺炎疫情干擾，波音預估未來全球的交機作業會受到影響，不過在中國航空市場的展望方面仍持續抱持樂觀態度。然而，波音公司在上個月才剛以肺炎疫情為由，調降了未來 20 年間的全球商用機需求展望。

波音公司的商用機部門高層說道：「雖然肺炎疫情對全球所有旅客市場造成嚴重衝擊，不過中國在基本面的成長牽引力道也仍舊穩固。」

3. 川普可能接受選舉結果 但決不認輸

在民主黨候選人拜登以 290 張選舉人票超越勝選門檻後，局勢大抵確定。不過現任總統川普至今仍未承認敗選。外媒指出，川普的助手表示，川普可能會接受選舉結果，但絕不會承認失敗。

有消息人士指出，目前仍有小部份高級官員仍認為川普還有取勝之法，大多數來自川普競選團隊成員，不過人數已經越來越少。有幕僚透露表示，川普將自己定位為主要反對派領袖，即使已經意識到重新勝選可能性幾乎為零，仍堅持不認輸。

報導中也指出，川普在拒絕承認選舉結果的情況下，白宮內部氣氛十分低迷。此外，也有知情人士表示，川普可能正在計劃於 2024 年再度參選總統，並可能在年底宣布此一消息。

4. Google 相簿明年 6 月起取消免費無限容量上傳

谷歌 (GOOGL-US) 宣布，自 2021 年 6 月 1 日開始，Google 相簿將取消原本免費而且無限容量的相片儲存，所有上傳到 Google 相簿的相片都將計入用戶基本的 15GB 免費儲存空間當中。

谷歌表示，從 Pixel 手機上傳的相片將不受這項新規定限制， 使用 Pixel 的用戶仍然可以免費且無限容量的上傳高畫質照片。

儘管谷歌取消免費儲存的政策，谷歌的免費容量仍比蘋果 (AAPL-US) 提供的 5GB 來得多，蘋果方案在超過 5GB 容量後，每月需至少支付 0.99 美元才能獲得 50GB 的儲存空間。

不過，相比之下蘋果的 Apple One 方案可能更吸引人，因為蘋果的 Apple One 方案還包含訂閱 Apple Music、TV + 以及 Arcade 等服務。

5. IEA 下修今年原油需求預期

國際能源署 (IEA) 週四 (12 日) 發布最新報告，下修 2020 年每日原油需求預期，認為如今評估疫苗前景仍為時過早，預計需求在 2021 年前不會受到顯著提振。

IEA 月度報告預計，今年全球原油需求將萎縮 880 萬桶 / 日，較上月預期減少 40 萬桶 / 日，同時上調 2021 年全球原油需求預期至 580 萬桶 / 日，較上月增加 30 萬桶 / 日。

自輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 公布樂觀的疫苗後期試驗結果後，國際油價已連續 3 個交易日走高。

儘管如此，IEA 表示，現在就知道疫苗如何及何時才能讓生活回歸正常仍太早，目前看來，預計明年上半年以前，疫苗前景不會帶來任何重大影響。