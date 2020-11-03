本田為應付歐洲碳排放規定 與特斯拉、FCA結盟

日本本田汽車 (7267-JP) 與美國特斯拉 (TSLA-US)，為因應歐洲在 2020 年到 2021 年間導入的全新乘用車排放規定，決定結盟以讓碳排放額度的買賣變得可行。如果無法達成碳排放目標，將被課處高額罰金。

《日本經濟新聞》2 日 (週一) 報導，根據歐盟委員會於 10 月 30 日所公布的資料，本田汽車加入了歐洲汽車大廠飛雅特克萊斯勒 (FCA) 與特斯拉所組成的汽車聯盟。該車廠首先要應付歐盟 2020 年的排放規定。

歐盟規定在 2020 至 2021 年期間，於當地市場推出的新款乘用車，有義務將行駛每公里的平均碳排放量，階段性的調降到 95 公克以下。在 2020 年有 95% 的新車成為規範對象，同年給予電動車 (EV) 等的優惠待遇也較 2021 年要來的更多。

如果無法達成碳排放規定，汽車製造商每賣出一輛車，當局就會對每公克的碳排放來課處 95 歐元罰金。根據英國 PA Consulting 的試算，依照本田 2018 年實績，該公司在 2021 年大概需要繳納 400 億日圓罰金。

歐盟的碳排放規定，允許汽車製造廠共享額度。由於專門生產純電電動車的特斯拉在歐洲市場銷售情況良好，FCA 也提前本田一步與特斯拉結盟，以大幅降低平均的碳排放量。有消息指出，FCA 每年支付 6 億歐元給特斯拉。

本田今年推出純電電動車「HONDA e」，且增加油電混合動力車 (HV) 的比例來避免支付罰金。但如果這樣的努力也無法達標，就有必要付錢給特斯拉來購買碳排放額度。

類似做法在全球的汽車業界也相當普遍，例如德國福斯集團就透過英國的 MG 品牌，與電動車銷量在歐洲表現相當亮眼的中國上海汽車集團合作。其他還有美國福特 (F-US) 與瑞典 VOLVO 合作，日本馬自達 (7261-JP) 與豐田 (7203-JP) 合作。