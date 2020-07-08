台積電簽署1.2 GW再生能源購電合約 年減碳排量218.9萬噸

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (8) 日宣布，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至今年 7 月，共將簽署 1.2GW(十億瓦) 再生能源購電契約，其中 920MW (百萬瓦) 來自丹麥風電開發商沃旭能源的大彰化離岸風場。

台積電 2015 年至 2017 年間參與經濟部自願性綠色電價認購計畫，累計認購再生能源共 4 億度，成台灣最大再生能源購買者。去年共購買約 9.1 億度再生能源、憑證及碳權，海外據點 100% 使用再生能源，目標 2030 年底前，達成全公司生產廠房 25% 用電量為再生能源，非生產廠房則全數採用再生能源。

隨著電業自由化完成，台積電擴大採用再生能源，並於今年 5 月及其他 12 家業者，完成國內首批再生能源轉供交易。截至 7 月，台積電在台灣共將簽署再生能源購電契約總裝置容量達 1.2GW，預計可年減碳排放量達 218.9 萬公噸。

此外，台積電更積極訂定再生能源採用計畫，目標 2030 年底前，達成全公司生產廠房 25% 用電量為再生能源，非生產廠房則全數採用再生能源，並以全公司 100% 使用再生能源為長期目標，未來仍將持續採取環境友善行動，為關懷地球盡一份心力。

而台積電今年採購的 1.2GW 再生能源購電契約中，有 920MW(百萬瓦) 裝置容量來自沃旭能源所開發的風場，沃旭能源表示，今日已與台積電正式簽署企業購售電契約，台積電將承購大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場，共 920MW 裝置容量的所有發電量，這是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

沃旭能源與台積電所簽署的這項企業購售電契約為期 20 年，且為固定供電價格。購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場，於 2025 年至 2026 年正式商轉後開始。