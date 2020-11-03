〈美國總統大選〉晨星：拜登當選對亞股短多 科技股看好海力士與國巨

美國總統大選登場，晨星 (Morningstar) 分析師認為，若拜登擊敗川普當選美國總統，可能會取消 TikTok 及微信的禁令，對亞股可望是短期利多，並點名包含房地產、能源與消費週期相關的個股，其中科技股則點名 SK 海力士 (SK Hynix) 及國巨 (2327-TW)，預估兩家公司將受惠 5G 基礎設施支出增加。

晨星指出，房地產和能源板塊與科技和消費週期性板塊之間，存有巨大估值差距，看好中海油、新鴻基地產和新加坡上市的 CapitaLand Mall Trust，及 Trip.com 和澳博控股 (SJM Holdings) 等，將受惠中國消費力道回升。

晨星高級經濟分析師 Preston Caldwell 指出，民主黨有較大機會在這次選舉中獲勝，即為拜登當選、控制參議院。拜登競選政見著重在清潔能源、基礎設施、醫療保健、教育等領域，預計增加數兆美元的新開支。這些計畫能在多大程度上得以實施，取決於民主黨在參議院的規模大小，因為僅占多數恐難達成全面改革。

即使民主黨取得多數席次，晨星也不認為，美國稅收或支出會增加到過高的水準，因此，對美國 GDP 預測不會受選舉結果而有改變，不過，美股可能會因更高的企業稅而受到一定負面影響，預估會使企業稅後純益減少 5% 至 10%，特定企業或行業的影響恐將更大。

根據晨星最新研究報告指出，從聯邦法院喊停川普對 TikTok 及微信禁令來看，禁令未必獲得多數民眾的支持，因此，拜登可能會取消禁止美國人使用 TikTok 和微信的行政命令。

晨星分析師研究顯示，亞股目前被略微低估 7% 左右，儘管沒有看到任何被嚴重高估的板塊，但房地產、能源板塊與科技、消費週期性板塊之間，存在著巨大的估值差距。

晨星看好中海油、新鴻基地產及新加坡上市的 CapitaLand Mall Trust 及 Trip.com、澳博控股 (SJM Holdings) 等受惠於中國消費的股票。此外，晨星同步看好部分科技股，如韓國 SK 海力士及台灣被動元件大廠國巨，兩家公司將受惠 5G 基礎設施支出增加，帶動營運成長。

亞洲股票研究總監陳麗子認為，拜登與川普處理貿易問題的方式截然不同，預期拜登將願意展開談判，並取消川普先前落實徵收的大部分關稅，這可能有助於股市利多，但亞洲區域內的企業挹注獲利有限，美方可能會繼續實施部分與中國公司和個別行業的貿易禁令。