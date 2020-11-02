傳威廉王子四月曾經確診 一度陷入呼吸困難與病危

據英國媒體報導，今年四月現年 71 歲的英國王儲查爾斯王子感染新冠肺炎 (COVID-19) 的同時，其子 38 歲的威廉王子在同時期也同樣確診。這項內幕消息，是由肯辛頓宮 (Kensington Palace) 的多位人士所外流出去。

根據《路透社》1 日報導，該媒體引用英國《太陽報》(The Sun) 的相關報導內容，提到威廉王子為了不讓英國民眾擔心，而對外隱瞞了確診消息。

依照《太陽報》的說法，當時的威廉王子在宮殿內接受王室醫師治療，並遵從英國政府的指引，在諾福克郡 (Norfolk) 的安默堡 (Anmer Hall) 進行隔離。

不過威廉王子也在今年 4 月的時候，總共應答了 14 次與公務有關的電話或者是視訊會議。

有人向《太陽報》爆料，威廉王子在當時傳出病危，也一度陷入呼吸困難。周遭人們在遇到如此情形，也非常明顯的出現混亂。

《英國廣播公司》(BBC) 也在 1 日的時候，向其消息來源作出確認。不過肯辛頓宮和負責處理威廉王子各項事務的辦公室，也都拒絕發表言論。

英國王室在今年 3 月 25 日，對外發布王儲查爾斯王子的確診消息。當時表示症狀輕微，也在蘇格蘭的自家宅邸進行了 7 天隔離。