CVS擴大徵才1.5萬人 為冬天肺炎、流感夾擊作準備

美國大型連鎖藥局的 CVS Health Corp(CVS-US) 在 19 日 (週一) 宣布，由於今年冬天即將到來，新冠肺炎 (COVID-19) 確診及流行感冒患者可能出現迅速增加，該公司計畫在今年第四季追加僱用 1.5 萬名的員工。

根據《路透社》週二 (20 日) 報導，《CNBC》是最早報導這項消息的媒體。在 CVS 新招募的 1.5 萬名員工當中，有 1 萬多人將是全職或兼職的藥劑師。這些藥劑師們將在各家 CVS 藥局內工作，待未來新冠病毒疫苗正式實用化後，有可能讓藥劑師們來從事疫苗接種或新冠肺炎的檢測業務。

CVS 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在今年 3 月的時候，CVS 為因應新冠肺炎病患等的增加，宣布在全美追加僱用 5 萬人。而 CVS 在這次也決定進一步的擴大徵才。

美國政府在上個星期，與 CVS 還有另一家藥局連鎖 Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 簽署協議，將免費提供新冠病毒疫苗給長期照護機構中的高齡長者，也包含了護理機構及療養院等。

美國衛生當局就未來新冠病毒疫苗邁入實用化階段之後，該如何來進行資源分配研擬計畫。美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 也要求全國各州必須在 10 月 16 日前，就疫苗的分配來提交計畫。