歐元區10月製造業PMI終值創下逾2年新高

根據數據服務公司 IHS Markit 在週一 (2 日) 公布的數據顯示，受惠於德國的帶動，歐元區製造業在 10 月份猛增，製造業 PMI 終值高於市場預期，並創下逾兩年新高。

數據顯示，歐元區 IHS Markit 製造業 PMI 指數在 10 月份攀升至 54.8，高於 9 月的 53.7，超出市場預期的 54.4，並創下自 2018 年 7 月以來的最高水平。衡量產出的次指數，也從九月 57.1 反彈至 58.4，亦超過初值的 57.8。

報告指出，10 月份需求大增，工廠得以累積大量工作。然而 PMI 數據也顯示，樂觀情緒已經有所減弱，在聘僱員工數減少的影響下，未來產出指數從 63.8 跌至十月的 62.7。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，雖然目前製造業整體處於蓬勃發展的情況，但復甦是否能夠持續將取決於家庭行為是否能恢復正常，以及勞動力市場是否走強。不過，考慮到第二波疫情的爆發，似乎還有一段路要走。

德國再次因為較大的成長幅度而成為主要的推動力，該國工廠新訂單激增，創下 25 年來新高。數據顯示，德國 10 月製造業 PMI 終值意外上修至 58.2，創下 2018 年 3 月以來新高，好於市場預期的 58。

期間內，德國新訂單成長創下 1996 年有紀錄以來新高，新出口訂單也創下 2017 年 12 月以來新高。但是，德國就業人數持續下跌。

歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 較上一季成長 12.7%，遠超市場預期的 9.4%，結束連續兩季的萎縮。與去年同期相比則下跌 4.3%，好於預期的下跌 7%，並好於前值的下跌 14.7%，但已連續三季萎縮。