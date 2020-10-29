單日確診人數不斷刷新高 白宮顧問Fauci ：美國很慘 1月前疫苗無望

白宮新冠病毒顧問 Anthony Fauci 博士週三 (28 日) 表示，由於美國許多地區新冠病毒確診人數和住院人數不斷激增，美國處於「不利地位」，且恐怕至明年 1 月之前，美國都無法獲得能控制疫情擴散的疫苗，因為目前正在進行的研究直到 12 月多才可能達到試驗的預定基準。

美國川普總統、製藥產業領導者和一些公衛官員先前曾表示，11 月 3 日大選之前就可望進行預防新冠病毒的免疫接種，然而目前已是空前飛速進行的臨床研究開始遭遇困難，疫苗問世的日期一再被推遲。

Fauci 表示，在今年初紐約和其他州爆發疫情以來，美國從來不曾讓新冠確診人數下降至夠低的水準，今年 4 月單日新增確診曾達峰值約 3.1 萬人，之後到 5 月底穩定下降至約莫 2 萬人，但在陣亡將士紀念日後，新增確診人數又開始攀升，7 月峰值達 7 萬人，接著到 9 月穩定處於 4 萬人，然而現在又開始飆升並創新紀錄。

Fauci 接受美國醫學會雜誌 (JAMA) 採訪時表示，「這是很糟糕的處境。」他以確診人數熱點圖 (顯示該城市確診人數上升) 指出，美國處於危險的情況。

「我們的基準線和每日新增確診人數本應該下降，但事實上卻不然。」

約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據的分析結果顯示，7 天平均每日新增確診人數在週一創下 69967 人的紀錄，週二再創新峰值 71832 人。

住院治療人數也增加，根據 CNBC 對新冠追蹤計畫 (Covid Tracking Project) 彙整的數據分析，截至週二，美國有 37 州住院治療人數增長 5% 以上，另有 15 州住院治療人數創新高紀錄。

醫療專家警告，隨著流感季節迫近，以及更多人尋求治療，這樣住院治療人數增加的程度更加可怕。