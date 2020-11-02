商品大王羅傑斯：下一輪熊市將是78年來最糟糕的一次

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度升溫，歐美地區確診數激增。有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 警告表示，下一個熊市將會是 78 年來最糟糕的一次。

量子基金 (Quantum Fund) 創辦人羅傑斯表示，來自全球央行的大量資金如今正支撐市場運轉，最終恐怕將導致災難。他指出，如今全球都在印鈔，當所有國家都陷入債務時，可能意味著情況不是很妙。

Rogers 表示：「這可能是我一生中最嚴重的危機，歷史上曾有很多流行病，但從未發生過關閉過麥當勞、航空公司等情況。下一次的空頭市場情況，將會是我一生中最糟糕的一次。」

根據美國約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，美國新冠肺炎死亡人數超過 23 萬人，日前美國更創下單日超過 99,000 新增病例的紀錄，目前美國總病例數達到 910 萬人。美股在上週下挫。道瓊工業平均大跌 6.5%，而標普 500 指數跌 5.6%，那斯達克綜合指數下跌 5.5%。

羅傑斯先前就曾表示，當一切過去後，如果出現泡沫，股市將面臨前所未有的挑戰，熊市和高債務也會是個難題。如今，全球債務已經創下歷史新高，下一次的熊市可能帶來嚴重的悲觀的前景。

法國興業銀行 (Societe Generale) 曾表示，如果經濟狀況持續惡化，美聯準會 (Fed) 將被迫認真考慮負政策利率，此舉可能不利股市。此外，如果拜登 (Joe Biden) 贏得美國總統大選，將加劇市場對企業或資本利得稅增加的擔憂，可能使不同資產類別走勢有更多分歧。