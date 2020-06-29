美股M頭暗示熊市來臨？華爾街正緊盯10年期美債殖利率

週一 (29 日) 美國 10 年期國債殖利率暫報 0.639%，跌破 3 月底以來的上升軌道，Janney Montgomery Scott 技術分析師 Dan Wantrobski 表示，短期間需緊盯 10 年期美債殖利率變動，另外，Dan Wantrobski 也警告近期美股正出現「M 頭」的熊市型態，暗示著一波震盪恐將來臨。

自 3 月疫情逐漸趨緩，市場期望 V 型復甦呼聲漸高，又重啟計畫逐步推出，使美股出現強勢反彈，標普 500 指數截至六月初回升 44.5%，那斯達克綜合指數更一度超越疫情前高達 10131 點。

同期間美債殖利率也出現了一波上升， 10 年美債殖利率一度回升至 1%，然而近日受疫情二次爆發等隱憂，又促使美債殖利率向下跌破了上升軌道，如下圖所示，Dan Wantrobski 認為，跌破的現象除了殖利率下降外，也暗示著未來可能面臨更大的股票拋售。

10 年期美債殖利率跌破上升軌道 (圖: Factset& Marketwatch)

Dan Wantrobski 表示，近期必須緊盯著 10 年美債殖利率的走勢，因為今年美債與美股市場呈現高度正相關的狀況，據 FactSet 資料顯示，今年以來標普 500 與 10 年美債殖利率走勢的相關係數達 0.67，顯示兩波動出現明顯高度正相關；其中當相關係數達 1 時，代表完全正向變動。

此外，10 年美債殖利率似乎更有著領先指標的作用，在本次美股與美債正相關的情況下，先前 10 年期美債殖利率於 3 月 9 日達到低點，標普 500 於 3 月 23 日跟進，而 10 年美債殖利率於 6 月 5 日達最高點，隨後標普 500 於同月 9 日達到高點。

Dan Wantrobski 表示，如下圖技術線圖來看，美股自 6 月初升破長期移動平均區間後，近期已向下灌破區間低點，此外，6 月經歷兩波高點後，近期的下滑在形態上已出現 M 頭的熊市型態。

標普 500 出現 M 頭型態 (圖: Factset& Marketwatch)

對此，Dan Wantrobski 總結認為，從上述美股與美債的技術線圖型態來看，再加上美國正出現二次疫情爆發之疑慮，都可能強化美股市場在短期上拋售股票、獲利了結的情緒，Dan Wantrobski 建議市場投資人短期間內，需做好面對市場震盪的準備。