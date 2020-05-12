債市指標顯示：美股熊市尚未結束 只是短暫反彈

據 Longview Economics 指出，如果熊市真正觸底時，高收益公司債券的價格走勢將向投資人發出信號，但目前並非如此。

熊市通常定義為股價從近期高點下跌 20%，而隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球擴散，油價暴跌，3 月份股市急跌，全球股市進入熊市。

不過，各國央行與政府很快推出前所未見的貨幣和財政刺激措施，並努力於讓經濟重新開放，股市自 3 月底的低點反彈。因此，雖然經濟數據非常糟糕，例如美國 4 月就業人口減少 2050 萬人，投資人仍然相信可以見到 V 型復甦，繼續留在股市。

然而，Longview 的經濟學家認為，就獲利與 GDP 的前景來看，這仍然過度樂觀。他們預計，在一場更為傳統的衰退中，當前疫情引發的供應面衝擊，將演變為需求面衝擊。

Longview 指出，如果觀察高收益公司債的信貸利差，也就是公司債券和政府債券殖利率之間的差距，自 1997 年開始記錄以來，每次周期性熊市的結束，通常在股市熊市低點時利差位於頂峰。

Longview 在週一 (11 日) 報告中說，過去 6-7 週，標準普爾 500 指數已從盤中低點反彈 34%，但是信貸利差幾乎沒有變化，僅由 19.4 個百分點收緊至 17.6 個百分點。

報告說：「在熊市中的股市反彈期間，信貸利差這樣的平靜波動是正常的。」

Longview 分析師表示，隨著熊市接近尾聲，信貸利差將隨著股市反彈而大幅收窄。例如，在始於 2008 年全球金融危機的熊市結束後的 7 週內，這一利差減少了逾 10 個百分點。

Longview 的報告指出，這一利差走勢，與 10 年期公債殖利率的表現更為一致，後者現仍於低點附近徘徊。

Longview 猜測，這一信號是一種警告，即破產是不可避免的，政策還不足以結束熊市。因此，目前股市所見到的是熊市反彈，而不是 v 型復甦的開始。