長期多頭分析師：當前跌勢不用怕 年底標普500有望升至3500

在歐美新增病例數激增、美國大選日接近等不確定性因素下，美股在上周出現 3 月份以來最大跌幅。不過，長期多頭分析師 Ed Yardeni 認為，拋售的動能將會耗盡，美股有望在選後回升，預期標普 500 指數將在年底升至 3500 點。

Yardeni 在接受採訪時表示，自 9 月初科技股帶動股市攀升以來，標普 500 指數和納斯達克指數如今已分別下跌了 9% 和 9.5%。不過，儘管市場仍持續對疫情感到擔憂，Yardeni 認為選舉的結果將有助於消除其中一個不確定性因素。

Yardeni 預期，在美國總統大選獲得結果後，當局將推出寬鬆貨幣政策，加上對新冠肺炎疫苗的樂觀態度以及經濟的復甦，將成為主要積極的推動力。標準普爾 500 指數有望在年底達到 3500 點，較 9 月 2 日的歷史最高水平低 2.5%，到明年年中，該指數將達到 3,800，較當前水平上漲 16%。

「這是始於 2009 年的牛市的延續，只是受到了當前議題的恐慌所干擾。」 Yardeni 說道。

Yardeni 也指出，經濟復甦應該足夠強勁，能支持 2021 年的反彈。他認為，經濟復甦可能會更像是打勾型而不是 V 型。他不認為會出現雙底衰退或 W 型的情況。

瑞銀在先前也表示，由於即將舉行的美國總統大選、日益緊張的美中局勢、歐洲疫情升溫等，都將在短期內使得股市出現波動。

不過，從長遠來看，有 3 大原因將使美股能持續上漲，其中包括，美國兩黨最終仍會達成紓困協商、美國聯準會 (Fed) 將持續為美國經濟帶來支持、以及醫療發展有望帶來新的突破。該行建議投資者應將從中布局投資組合，以從下一波漲勢受益。