〈美股盤後〉美股大屠殺！道瓊暴跌逾900點 摜破27000大關

週三 (28 日) 全球新冠疫情急速惡化，歐洲的德國和法國宣布大封鎖，美總統大選前的不確定性，和全球經濟的潛在影響，巨大恐慌席捲華爾街，VIX 暴漲逾 20%，攀升至 6 月以來最高。

油價跌破每桶 38 美元，美債殖利率下滑，美元上漲，繼歐股暴跌後，美股開盤一片狼藉，科技、能源、酒店、航空和其他休閒類股大跌。

尾盤最後幾分鐘，拋售急遽加速，道瓊暴跌逾 900 點，摜破 27,000 大關，引爆 6 月以來最大拋售潮。

道瓊尾盤最後幾分鐘，拋售急遽加速，暴跌逾 900 點 (圖片：investing)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,409 萬例，死亡數突破 116 萬例。美國累計確診超過 878 萬例，累計死亡數超過 22.6 萬。

過去一週來，美國平均單日新增確診達創紀錄 71,832 例，美國 12 個州刷新冠住院患者的新高記錄，美國伊利諾州已下令芝加哥禁止室內用餐，部份限制措施將再度重啟，費城自週三晚間 9 點開始實行全市宵禁。

歐洲的確診數也在急劇上升，法國和德國分別宣布從週五和周一開始實施新的封鎖措施，酒吧和飯店將暫停營業，而學校將繼續開放。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 943.24 點，或 3.43%，收 26,519.95 點。

標普 500 指數下跌 119.65 點，或 3.53%，收 3,271.03 點。

那斯達克指數下跌 426.48 點，或 3.73%，收 11,004.87 點。

費城半導體指數下跌 77.93 點，或 3.39%，收 2,222.98 點。

標普 11 大板塊一片血染。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體崩跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.63%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.76%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 5.51%；臉書 (FB-US) 下跌 5.51%。

道瓊成分股僅旅行家收紅。salesforce (CRM-US) 下跌 4.74%；波音 (BA-US) 下跌 4.57%；Nike (NKE-US) 下跌 4.62%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.92%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 4.27%。

費半成分股全部淪陷。AMD (AMD-US) 下跌 3.16%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.02%；美光 (MU-US) 下跌 3.81%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.68%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.75%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.49%。

台股 ADR 集體下滑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.83%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.30%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.21%。

焦點個股消息

美國的跨國綜合企業奇異 (GE-US) 上漲 4.51%，其第三季財報表現優異，調整後利潤令人驚人，並且營收高於預期。調整後每股純益 (EPS) 為 6 美分，營收為 194.2 億美元。

包裹遞送公司 UPS 股價下跌 8.82%，該公司最新財報優於預期，但無法提供財測，獲利前景令人失望。UPS 每股純益為 2.28 美元，營收為 212.4 億美元。

波音 (BA-US) 週三下跌 4.57%。該公司盤前公布第三季財報，儘管營收、獲利狀況大不如前，Q3 淨虧損來到 4.7 億美元，仍優於市場預期。不過，因擔憂疫情持續衝擊飛機和旅遊需求，該公司計劃明年底前再裁員 3,000 人。

美國參議院針對科技巨頭內容審查召開聽證會，推特執行長 Jack Dorsey、臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)、Alphabet 旗下 Google 執行長佩吉 (Larry Page) 出席，他們皆認為通訊端正法第 230 章法條規定，保護言論自由，與此同時，川普推文呼籲廢除該法。

經濟數據

美國 9 月批發庫存月增率初值報 - 0.1%，前值 0.4%

美國 9 月零售庫存月增率初值報 1.6%，前值 0.8%

華爾街分析

North Star 投資管理公司首席投資長 Eric Kuby 表示：「很明顯，疫情已失去控制。病例飆升，這很糟糕。病毒會消失的想法只是一個錯誤的假設。」

知名財經主持人 Jim Cramer 週三表示：「我認為會有人呼籲實行類似芝加哥那樣的封鎖。沒有刺激措施的封鎖，相當於我們目前看到的情況，這令人遺憾，因為如果有新刺激措施，我們就會關注企業財報，而企業獲利實際上相當好。」

Moody’s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 表示：「聯準會 (Fed) 所剩工具幾乎是有限的。他們僅在貨幣政策上沒有太大的迴旋餘地。我真的看不出他們還能做什麼？這就是為什麼 Fed 如此明確地告訴國會和白宮需要做更多的事情，因為他們知道他們無能為力。」

道富環球顧問公司全球副首席投資長 Lori Heinel 表示：「顯然，選舉擔憂已浮出檯面。顯然，新冠疫情在美國和歐洲都在加速發展，然後缺乏新紓困案，據我們估計，獲得最終醫療解決方案之前，新紓困案仍是度過此階段所必需的措施，現在市場面臨三重打擊。」