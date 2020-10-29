〈財報〉成長加速Pinterest盤後猛漲30% 臉書、推特同歡大漲

Pinterest(PINS-US) 第 3 季營收、用戶都加速成長，周三 (28 日) 盤後股價飆升 30%，激勵社群媒體股價同步上漲，臉書 (FB-US) 盤後漲 2.7%、推特 (TWTR-US) 大漲逾 5%，一反收盤暴跌的頹勢。

Pinterest 盤後股價一度飆漲 30%，扭轉稍早收盤重挫 7.1% 的頹勢。業績倚重線上網告的科技公司股價同歡，臉書、推特脫離收盤挫跌的陰霾，Alphabet(GOOGL-US) 也漲約 1%，三家公司預定周四收盤後發布財報。

Pinterest 股價自公布第 2 季財報至今已經翻漲 106%，顯示疫情帶來的助益持續鼓舞營運。

Pinterest 股價走勢圖。來源: Google

Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後 EPS：13 美分 vs. 3 美分 (Refinitiv 調查)

營收：4.43 億美元 vs. 3.835 億美元 (Refinitiv 調查)

淨損：9420 萬美元

全球每月活躍用戶 (MAUs)：4.42 億 vs. 4.3638 億 (FactSet 調查)

每名用戶平均收入 (ARPU)：1.03 美元 vs. 0.90 美元 (FactSet 調查)

Pinterest 是最新一個財報優於預期的社群媒體業者，第 3 季每月活躍用戶數 4.42 億人，淨損縮減至 9420 萬美元，營收增加 58%。

Pinterest 用戶持續出現爆發式成長，令市場大感意外，分析師原本預估每月活躍用戶會增加 1200 萬人，實際上增加了 2600 萬人。

Pinterest 主管在股東信中透露，25 歲以下用戶成長特別強勁，用戶多半在平台上搜尋特別的點子，例如居家修繕，而且通常在居家防疫令頒布後激增，解禁後減少。

和 Snap 類似，Pinterest 也受益於廣告商響應抵制臉書廣告的「StopHateForProfit」運動，但有可能不會持續。臉書因處理仇恨言論和虛假資訊，在今年夏天遭到 1000 多名業主抵制。

除了居家防疫流量和臉書抵制，Pinterest 的新增用戶中有 400 萬人是為了尋找 iOS 14 的客製化桌布背景。

Q4 展望

營收：年增約 60% vs. 58% (FactSet 調查)

依據 Pinterest 提供的營收預測，Pinterest 在今年年底購物季將有約 6.4 億美元營收，高於分析師預估的 5.41 億美元。