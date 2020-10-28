墨比爾斯警示：美大選前 標普正呈M型走勢

週二 (27 日) 號稱「新興市場教父」的墨比爾斯 (Mark Mobius) 稱，下週二的美國大選對市場具有重大影響，標準普爾現在正形成一個 M 型走勢，即股價現在在高點，準備反轉下跌前的走勢型態。

標普 9 月 2 日創下歷史新高，收於 3,580 點上方，由於大量科技股拋售推動，標普再度大幅下跌，隨後 10 月中旬已回升至 3,534 點，今年迄今標普已上漲逾 5%。截至週二收盤，該指數逾 3,390 點。

標普 9 月 2 日創下歷史新高後走跌，10 月中旬已回升至 3,534 點。(圖片：Investing)

號稱「新興市場教父」的墨比爾斯 (Mark Mobius) 週二受訪時表示：「如果你信奉技術分析，那很有趣，看到標普正在形成 M 型 (雙頂) 型態，這意味現在市場非常危險，因此，我認為人們不僅擔心誰會獲勝，而且還擔心股市會走向何方。」

分析人士普遍認為，如果選舉結果出現爭議，最終訴諸最高法院裁定，長期的政治不確定性將擾亂全球市場。

墨比爾斯稱：「我認為，不僅是美國，全世界的許多投資者都在非常、非常小心地關注這件事，因為他們知道，美國市場的低迷將會影響到所有人。」

墨比爾斯表示，若拜登確定勝選，美國和全球市場將受到衝擊，但這只是短期內的情況，因投資者將觀望拜登將採取何種政策措施？，如果他決定不增稅，那將對市場有利。