決定分手Google？蘋果悄悄開發自家搜尋引擎技術

週三 (28 日) 外媒報導，隨著反壟斷官司延燒，蘋果已悄悄地大力推動開發自己的 iPhone 搜尋引擎技術。

目前可能很少有人注意到這種變化，當果迷使用最新 iPhone 軟體 iOS 14 的 iPhone，在搜尋框中輸入查詢關鍵字時會顯示蘋果的搜尋結果，而不是 Google。它還將顯示自動完成的建議，強調該搜尋結果是如何從用戶最常見的搜尋查詢中學習而來。

蘋果和 Google 一直以來是亦敵亦友的關係，Google 每年向蘋果支付 80 到 120 億美元成為 iOS 預設的搜尋引擎，隨著上週二 (20 日) 美國司法部正式對 Google 提起反壟斷訴訟，兩家合作若遭美監管機關阻止，勢必將迫使蘋果將內部搜尋功能成為替代選項。

Google 前高級副總裁、風險投資公司紅杉資本合夥人 Bill Coughran 表示，蘋果有一個可靠的團隊，相信以他們的經驗和能力，如果他們願意，可以構建一個更適用的搜尋引擎。

數位行銷顧問 Suganthan Mohanadasan 提到，近幾周蘋果機器人 (Applebot) 在其客戶的網站上變得更加活躍，定期執行爬蟲程式，而擷取數據頻率增加，意味著蘋果正嘗試收集更多資訊。

蘋果近年來招募了許多搜尋引擎專家，2018 年 4 月聘用 Google 前搜索主管 John Giannandrea ，蘋果也相對頻繁地發佈搜尋工程師的招聘廣告。

截稿前，蘋果和 Google 並未就該消息給予回應。

美股早盤時段，Alphabet (GOOGL-US) 開盤重跌逾 3%，蘋果 (AAPL-US) 下跌近 2%。