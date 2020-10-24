大同經營權變天、iPhone12開賣、SK將收購英特爾NAND業務 本周大事回顧

大同 21 日召開臨股會，全面改選 9 席董事，最終市場派取得 5 席董事、2 席獨董，經營權確定變天，蘋果 iPhone12 新機本周正式開賣，電信業者表示，預購狀況超預期，估最快一個月內供貨吃緊狀況可緩解，國際焦點方面，SK 海力士宣布將以 90 億美元收購英特爾 NAND 業務，另外，美國總統大選最終辯論也順利落幕，以下是本周重要大事回顧：

大同經營權變天 市場派拿下 5 席董事、2 席獨董

大同股臨會 21 日登場，全面改選 9 席董事，出席率達 92.35%，由市場派拿下 5 席董事、2 席獨董；公司派則拿下 1 席董事及 1 席獨董，大同經營權確定變天。

6 席董事當選名單，分別為市場派的台苯董事長、東森電視董事長林文淵、圓建設董事長王光祥、欣同負責人林宏信、文心建設總經理葉曉甄及普渡大學電機博士郭添輝；公司派則由現任大同董事長林郭文艷拿下。

3 席獨董部分，市場派由遠見律師事務所合夥律師李勝琛及前大同財務長、永豐金租賃公司董事龔鍾嶸拿下；公司派則由安永會計師事務所前所長王金來當選。

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蘋果 iPhone12 開賣 供貨吃緊最快一個月滿足需求

蘋果 iPhone 12 新機 23 日開賣，電信三雄均表示，iPhone 12 新機預購量較上一代倍數增加，樂觀看總銷量有望超越 iPhone 6 盛況，且帶動 ARPU(每用戶平均收入) 值成長，不過今年供貨受疫情影響較吃緊，首波新機幾乎賣光，電信商預估最快一個月內滿足需求。

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美總統選舉進入倒數 選前最終辯論對決

美國大選即將登場，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登於 23 日晚間舉行美國總統大選前最後一場辯論，兩人一開頭就川普政府防疫表現、拜登家族與中國關係這兩個最受矚目的問題展開攻防，在新推出的麥克風靜音規定下，候選人發言有秩序得多。

政治評論專家在辯論結束後表示，整體而言，並未出現改變這場選舉走向的引信：整體而言，兩人的政策和論點，與第一場辯論並無太大出入，差別在於這場選舉可以清楚聽見兩人的政見。

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鴻海威州補貼遭拒 面板廠計畫未明傳現階段聚焦三大產品

鴻海威州面板廠進度延宕，原先計劃在威州興建最先進的 10.5 代面板廠，但後來縮水為 6 代面板廠，如今更傳出，6 代面板廠計畫喊卡，現階段將以生產呼吸器、口罩以及伺服器三大產品為重心。

對此，鴻海重申，集團投資威州方向不變，會與威州當局持續協商，據了解，鴻海 8 月起即與威州經濟發展公司 (WEDC) 展開正式的合約協商，針對新的協議進行討論，但目前仍未有結果。

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SK 海力士同意以 90 億美元收購英特爾 NAND 業務

SK 海力士 (SK Hynix)20 日宣布，將以 90 億美元全額現金收購英特爾的固態硬碟 (SSD)、NAND flash、晶圓業務以及其於中國大連產線，此舉將使 SK 海力士市占超越日商鎧俠，躍居記憶體二哥位置。

SK 海力士表示規模 90 億美元交易案將分兩階段付款，第一階段 70 億美元有望於 2021 年底前支付，第二階段的 20 億美元將於 2025 年 3 月前支付完畢，知情人士則指出，英特爾僅保留 Optane 記憶體業務，以專注於高階記憶體技術的發展。

不敵疫情 國泰航空全球大裁員 5900 人

受新冠肺炎疫情衝擊，香港國泰航空 21 日宣布將大幅裁員 5900 人，旗下港龍航空也結束營運，國泰航空這波整頓估耗費 22 億港元 (約新台幣 81.4 億元)，影響 8500 個職務，其中，5900 人將被裁員，約有 5000 人為香港籍，9 成為機艙空服員，以港龍航空營運中國航線為主。

國泰航空明年將繼續實施高層減薪措施，台北分公司目前員工約有 430 人、退休準備金達 11.86 億元，勞動部透露，國泰航空並未通報減班休息，此波精簡人力將裁掉約 40 人，未達大量解僱通報的門檻。

美國司法部正式向 Google 提起反壟斷訴訟

美國司法部 20 日正式向科技巨頭 Google 提起反壟斷訴訟，為近二十幾年來最重大的反壟斷訴訟，根據多家外媒報導，美國司法部依據《謝爾曼反壟斷法》(Sherman Act) 第 2 條，以「非法利用優勢地位進行排他行為，以強化自身市場力量」為由起訴 Google，主要針對該公司在網路搜尋引擎和廣告業務上的非法壟斷行為。

對此，Google 回應，美國司法部提起的訴訟存在「嚴重缺陷」。

聯電遭美司法部控侵害營業秘密案 可望以 6000 萬美元罰金和解

晶圓代工廠聯電 22 日公告，就美國司法部與公司等被告間的營業秘密案，提出建議量刑書狀，據雙方討論，合理預期的可能解決金額為以 6000 萬美元和解，但結果仍待法院核准。

針對遭美國司法部起訴侵害營業秘密等罪名案件，聯電表示，持續與美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

正崴清奈廠設備遭破壞 不影響客戶新品開發及量產進度

正崴 23 日表示，位在印度清奈廠區自動化機器設備遭到內部工程師破壞，而依照該名工程師自白，是受競爭對手立訊精密指使，正崴強調，譴責各種不當與不法的行為，並期望各方皆能遵守商業道德行為準則與法律界線。

正崴指出，該名方姓工程師已向公司坦誠犯案行為並交付自白書，依其自白書內容，表示犯案原因是接受公司競爭對手立訊採購人員指使，以約定代價人民幣 5 萬元，破壞公司設備並拖延在印度的開發案進行。

中經院上修我 GDP 至 1.76% 看景氣 Q2 落底呈 V 形成長

中華經濟研究院 20 日發布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.76%，較 7 月的預測值再上修 0.43 個百分點，也高於台灣央行日前預測的 1.6% 和主計總處預估值 1.56%，中經院院長張傳章指出，下半年景氣一掃上半年陰霾，呈現 V 形成長，這波經濟成長谷底應已落在第 2 季，景氣處「內平外溫」。

中經院預估，第 3、4 季 GDP 分別為 2.77%、2.55%，併計上半年平均成長率 0.78% 後，全年 GDP 約為 1.76%。

9 月外銷訂單連七紅、Q3 年增 11.9%

經濟部統計處 20 日公布 9 月外銷訂單，受惠消費性電子新品備貨、宅經濟、遠距應用需求，加上傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 500.3 億美元，月增 10%、年增 9.9%，連七紅，統計第 3 季外銷訂單達 1410.8 億美元，季增 19.1%、年增 11.9%，雙雙創下歷史同期新高。

展望 10 月，經濟部指出，國際手機品牌新品備貨需求逐步發酵，加上 5G、高效能運算需求延續，預期 10 月外銷訂單可望連八紅，全年也可望保持正成長。

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