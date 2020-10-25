大量科技營運走出谷底 擬赴淮安新設半導體設備廠

設備廠大量科技 (3167-TW) 由 PCB 製程設備跨入半導體檢測應用設備後，營運逐步走出谷底，看好目前半導體發展需求快速成長，大量科技高層主管指出，將規劃赴中國大陸淮安設新廠，以因應市場的需求。

大量科技 2018 年納入半導體產業設備團隊，目前在桃園的八德廠生產，並已取得兩岸 6 家家半導體前、後段廠供應商代碼，該事業部門已有營運實績，2019 年來自半導體設備營收約 6000 萬元，占整體營收比重約 3%，今年半導體設備銷售成長來看，估營收將成長到 1.5-16 億元，營收年增 1.66 倍，預期在半導體設備市場，可望交出爆發性成長的成績單。

大量科技更看好中國半導體市場成長潛力，半導體檢測設備除目前在台灣桃園八德廠生產，也規劃進一步赴中國大陸江蘇淮安設新廠，以在地生產的優勢搶攻市場快速成長的需求。

大量科技的江蘇淮安設立新廠規劃，也將成為大量科技在中國大陸繼南京之後的另一新廠投資計畫，其生產的半導體製程設備，主要在晶圓外觀檢查機及測試編帶機等。

大量科技 9 月營收為 2.39 億元，月增 0.3%，年增 65.1%，創近 21 個月新高。第三季營收 6.95 億元，季增 21.8%，年增 62.2%。累計今年前三季合併營收 15.88 億元，年增 14.8%。預估全年營收將超越 20 億元，也將脫離去年的營收谷底；主要動能來自今年來 PCB 廠擴充 HDI、ABF 載板產能態度積極，帶動 PCB 設備出貨成長挹注。

大量科技應用於 PCB 製程設備包括成型機、鑽孔機等，公司主管指出，目前 PCB 產品線在手訂單已看到明年中，主因客戶拍板擴廠計畫，加上 5G、車載及 AI 應用需求大增。