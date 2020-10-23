〈蘋果新機開賣〉銷售報佳音電信商5G用戶數目標可望達陣 ARPU值可望同步成長

蘋果 iPhone 12 系列今 (23) 日在台正式開賣，從各電信商回報的數據來看，iPhone 12 銷售狀況優於預期，而電信商針對新機祭出 5G 資費，其中 999 元以上資費最受青睞，有助拉升各電信商的 ARPU 值成長，且伴隨銷售報佳音，各電信商 5G 用戶數，將有望在 iPhone 12 銷售刺激下順利達標。

中華電 (2412-TW) 今年首次祭出 48 個月綁約方案，中華電解釋，雖然其他電信商日前就針對安卓手機祭出 48 個月綁約方案，不過消費者使用 iPhone 手機的時間超過安卓，因此今年才會針對 iPhone 祭出 48 個月合約。

董事長謝繼茂表示，iPhone 12 開賣後，會帶動用戶升級 5G 資費，預期年底 5G 用數戶 30 萬可望順利達標，甚至不排除用戶數會超標。

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪指出，目前升級 5G 資費中，以 999、1399 元資費為大宗，此外，5G 用戶數攀升速度比預期樂觀，目標一年內 5G 用戶數可達 20%、3 年達 50%。若以遠傳目前 530 萬戶月租型用戶計算，3 年 5G 用戶數上看 265 萬戶。

井琪說，台灣 4G 商轉時間較國際晚，但當時技術、設備較成熟，也導致市場競爭激烈，不過 5G 還在起步階段，加上 5G 執照 20 年，盼可以不要有非不必要的競爭出現。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨則表示，台灣大有換機需求的用戶，多數都已經是蘋果的使用者，換機潮可期，台灣大統計，購買 iPhone 12 Pro 用戶多選擇 1599 元資費，預期高資費可挹注 ARPU 值成長。而根據過去安卓手機同樣綁約 48 個月來看，加上未來 4 年難有新的電信網路開出，預期 iPhone 12 將有 5 成用戶綁約 48 個月。

台灣之星總經理賴弦五則看好，由於 5G 處於投資階段，資費價格若開始調降，恐難支撐產業發展，因此可預期，業者間短期不會在 5G 價格上競爭。

針對 5G 用戶數目標，賴弦五指出，由於台灣之星 5G 資費相對親民，客戶年齡層也較年輕，目標年底前 5G 用戶佔整體用戶 5%。