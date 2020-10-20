〈記憶體整併潮〉雙方皆大歡喜 SK海力士得市場 英特爾將專注在CPU

SK 海力士 (SK Hynix) 周一 (19 日) 宣布，將收購英特爾 (INTC-US) NAND 事業部門，外媒指出，海力士將成 NAND 市場二哥，可抵擋中國長江存儲步步進逼，對英特爾也好的開始，英特爾將能更專心鞏固處理器市場的技術與市占。

英特爾好的開始

過去英特爾 (INTC-US) 在快取記憶體市場不斷進行投資，但因記憶體市場話語權和市占對利潤至關重要，迫於競爭壓力，英特爾始終未能站穩腳步，此外，美中地緣政治局勢動盪，更進一步加劇半導體和快取記憶體的產業複雜性。

由於英特爾長期無法在該市場取得良好進展，週一正式以 90 億美元出售 NAND 業務予 SK 海力士，其中包含中國大連的快取記憶體產線。

不過，外媒指出，這對英特爾利大於弊，投行 Raymond James 估計，英特爾若退出記憶體業務，全年自由現金流將增加 20 億美元，資本支出將更具操作空間。

其次，記憶體產業競爭生態也不利於英特爾，分析師表示，龍頭廠三星掌控了議價權，不利市占較小的企業，之前美光 (Micron) 執行長 Sanjay Mehrotra 曾在上個月表示，現階段若記憶體業者要提高獲利能力，勢必需要減少資本支出。

另一方面，比起記憶體，英特爾更需花時間與金錢專注在處理器 (CPU) ，以往英特爾為了多角化，已進行了數次收購案，諸如防毒軟體、手機無線晶片和可編程 FPGA 晶片。隨著英特爾七月宣布 7 奈米晶片延後發布，市場多認為，AMD(AMD-US) 在技術上已超越英特爾，若英特爾顧此失彼反而錯失 CPU 的技術領先地位，原本的多角化布局都將顯得多餘。

NAND 市場大搬風

在交易敲定前，晨星 (Morningstar) 分析師曾預估， NAND 晶片的平均銷售價格 (ASP) 從 2019 年至 2024 年，每年將下降 18%，如今交易案整合，SK 海力士除可提升市占率外，還可減緩或阻止這個長期的跌勢。

此外，海力士也能抵擋中國長江存儲步步進逼，長江存儲正趁大廠紛紛減少資本支出時，全面加碼投入數十億美元擴產，在這種情況下，進攻顯然是最好的防守，SK 海力士的這筆交易，將成最大受惠者。

不過，SK 海力士仍存有財務上經營風險，儘管市值約 550 億美元的 SK 海力士此次大規模投資，可一舉超越鎧俠、追上三星，但可能會拖累獲利，主因於相較 DRAM，NAND Flash 的毛利率較差，且市場時常出現削價競爭，侵蝕企業營收。

Bernstein 的分析師估計，今年 SK 海力士 DRAM 和 NAND 的毛利率分別約為 50% 和 -5%。

此外，RBC 資本市場分析師 Mitch Steves 提到，這筆交易案使美光 (MU-US) 和威騰 (WDC-US) 等其他記憶體業者，也有望受惠從中分杯羹，提高部分市占。