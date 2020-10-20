〈記憶體整併潮〉SK海力士同意以90億美元收購英特爾NAND業務 市占超越鎧俠居二哥

SK 海力士 (SK Hynix) 周二 (20 日) 表示，將以 90 億美元全額現金收購英特爾的固態硬碟 (SSD)、NAND flash、晶圓業務以及其於中國大連的產線，此舉將使 SK 海力士市占超越日商鎧俠，躍居記憶體二哥位置。

SK 海力士表示規模 90 億美元交易案將分兩階段付款，第一階段 70 億美元有望於 2021 年底前支付，第二階段的 20 億美元將於 2025 年 3 月前支付完畢。

知情人士指出，英特爾 (INTC-US) 僅保留 Optane 記憶體業務，以專注於高階記憶體技術的發展。

SK 海力士主要客戶為蘋果與華為，過去在 DRAM 記憶體市占上僅次於三星電子，NAND 快取記憶體市場則僅居第四。

三星電子是 NAND 快取記憶體市場的龍頭，市占率為 31.4%，其次是日商鎧俠佔 17.2%，SK 海力士則為 11.7% ，英特爾和美光並 列第四，市占率 11.5%。如今，此交易案將使 SK 海力士市占上升至 23.2%，一舉超越第二名的鎧俠，並縮小與龍頭三星的差距。

儘管 2018 年以來記憶體產業進入淡季循環，不過，研調機構集邦科技 (Trendforce) 表示，受惠於新冠肺炎帶出的居家辦公新趨勢，企業對電腦與伺服器需求大幅提升， Nand Flash 今年第二季出現成長。