9月工業生產指數連8紅、Q3年增5.64% 同創歷史新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 9 月工業生產指數，受惠消費性電子新品備貨、新興科技應用、中國廠商提前拉貨效應發酵下，9 月工業生產連續八個月正成長，統計第 3 季工業生產指數達 119.76，季增 7.99%、年增 5.64%，其中，製造業生產指數達 120.17，季增 7.87%、年增 6.02%，均為連續 5 季正成長。

9 月工業生產指數 122.74、月增 2.51%、年增 10.73%，製造業生產指數則達 123.91、月增 3.2%、年增 11.32%，同創歷史新高，也是連續八個月正成長。

從行業別分析，半導體業受惠 5G、高效能運算、物聯網等需求強勁，加上消費性電子新品備貨效應，年增 20.02%，帶動整體 9 月電子零組件業生產指數年增 15.72%，續創歷史單月新高。

液晶面板及其組件業受惠遠距應用與宅經濟商機持續發酵，IT、電視面板生產續增，年增 10.61%，增幅為近 3 年單月新高，電腦電子產品及光學製品業，也受惠伺服器、筆電、工業電腦等零件帶動下，年增 21.89%。

傳統產業也逐步回溫，在廠商回補庫存、化學原料需求帶動下，化學原材料業年增 7.92%，機械設備業、基本金屬業、汽車及其零件業也分別年增 10.15%、4.94%、5.81%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受惠歐美年終消費旺季備貨需求、各品牌消費性電子新品陸續上市，加上新興科技應用持續增溫及遠距商機挹注下，製造業生產動能可望延續，估 10 月製造業生產指數月增幅將達 - 1.5 到 2.5%、年增幅則估 6.4 到 10.7%。