〈大同股臨會〉將由大同公司派召開新董事會 王光祥：雙方將以和平方式選出新董座

大同 (2371-TW) 董事會預計下周四 (29 日) 前舉行，並將由股臨會最高票獨董、前公司派代表王金來召開董事會，對於董事會是否能如期舉行，三圓建設董事長王光祥對此表示，已與王金來通電話，雙方將以和平方式推選新任董事長。

大同股臨會全面改選 9 席董事，王光祥為首的市場派拿下 5 席董事與 2 席獨董，王光祥會後表示，依公司法規定，預計下周四前召開董事會，並將按照先前計畫，推選林文淵擔任董事長，再向經濟部登記。

市場認為，依照法規，新任董事名單最高票者召開董事會，依據股臨會投票結果顯示，由新任獨董、大同公司派代表王金來舉行董事會，至於是否會有變數，王光祥回應，已與王金來通電話，將以和平方式舉行董事會。

對於大同未來營運計畫，王光祥表示，從當選董事名單來看，具備營建、機電、管理等背景的專業人士，加上林文淵在產業具有豐富經驗，預期未來營運將可繳出亮眼成績單，此外，未來公司所有資訊都將透明化，讓股東了解大同的營運動向。

王光祥強調，大同雖有龐大土地資產，其中北市中山北路的土地最為重要，不過該土地資產屬於國家資源，不會馬上開發，此外，位於大安區的芙蓉大廈，因目前仍持續有出租，短期也同樣不會開發，未來則擬依循政府祭出的舊大樓政策進行改建。