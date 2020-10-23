〈蘋果新機開賣〉熱銷機型出爐 12 Pro 256G太平洋藍居冠

蘋果 iPhone 12 系列新機今 (23) 日開賣，據中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 統計，iPhone 12 Pro 128GB 太平洋藍為最熱銷機型，顯示首批購買新機的消費者較往年相似，選擇大尺寸、新色為主。

中華電 (2412-TW) 統計，最搶手機型前 3 名分別為 iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍、iPhone 12 Pro 256G 石墨黑，及 iPhone 12 128G 的黑色、白色與藍色；資費則以 1399 元佔比最高。

遠傳指出，截至今日下午 3 點，新機申辦人數較去年成長 2 成，由於許多消費者已預約下班後到門市申辦取貨，預估數字會再成長，此外，以 iPhone 12 Pro 128GB/256GB 的太平洋藍色銷量最好。

台灣大表示，12 Pro 供不應求，多數門市已接近完售，其中，12 Pro 太平洋藍最受歡迎，占整體銷售比重 5 成，且 128G 及 256G 最受青睞；iPhone 12 128G 則佔整體銷售比重 7 成，且以黑色、藍色最多人選購。

雖然 iPhone 12 PRO 機種最受歡迎，但供貨量卻是相當吃緊，從今年到貨來看，iPhone 12 多於 iPhone PRO，其中中華電將持續與蘋果爭取新機，預估一個月內可滿足消費者需求。

台灣大則認為，會出現 2-3 周的供貨空窗期；遠傳則表示，初期供貨吃緊一向是蘋果的行銷策略，不過未來每周都會有新機陸續到貨，預期 11 月中旬過後，能滿足消費者需求。