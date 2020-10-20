〈中經院經濟預測〉上修我GDP至1.76% 看景氣Q2落底呈「V形成長」

中華經濟研究院今 (20) 日發布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.76%，較 7 月的預測值再上修 0.43 個百分點，也高於台灣央行日前預測的 1.6% 和主計總處預估值 1.56%，中經院院長張傳章指出，下半年景氣一掃上半年陰霾，呈現 V 形成長，這波經濟成長谷底應已落在第二季，景氣處「內平外溫」。

中經院預估，第三、四季 GDP 分別為 2.77%、2.55%，併計上半年平均成長率 0.78% 後，全年 GDP 約為 1.76%。

就內需來看，中經院認為，不同於上半年以國內資本形成為主要支撐、民間消費呈現負成長，進入下半年後，民間消費因經濟活動回復加上三倍券挹注等，對經濟成長提供正向貢獻，惟全年民間消費對經濟成長貢獻仍是負值，內需維持正向貢獻多仰賴國內投資挹注。

中經院預估民間消費年成長率為 - 1.48%，不過，民間投資年增率約 2.55%、政府投資年增 10.88%、公營事業投資成長 26.39%，帶動全年國內投資成長 4.76%。

而外需方面，儘管服務輸出仍呈負貢獻，但因海關商品出口升溫，對國內經濟提供有力支撐，中經院估財貨與服務輸出成長率為 0.29%，財貨與服務輸入成長率為 - 1.19%。

另外，中經院預估認為今年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 - 0.20%；而全年平均失業率 3.99%，年增 0.26 個百分點。

展望 2021 年，中經院認為，在疫情可控前提下，預估明年 GDP 可達 3.42%，幾乎翻倍成長，至於 CPI 年增率則因國際經濟成長轉佳、推升物資需求，預測值約 1.07%，而全年平均失業率略較今年下滑至 3.97%。