盤前財經大事搶先讀2020年10月20日

今日操盤前瞻

新股掛牌：軒郁

法說會：智崴、羅麗芬 - KY

WSJ：英特爾擬以 100 億美元將 NAND 業務賣給海力士 雙方接近達成協議

華爾街日報周一 (19 日) 報導，英特爾 (Intel) 正在洽商 100 億美元將旗下 NAND 快閃記憶體業務售予韓國記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix)，雙方接近達成協議。閱讀全文...

半導體及 PCB 設備訂單雙成長 大量科技今年營收走出谷底

CB 及半導體設備廠大量科技 (3167-TW) 2018 年正式納入半導體產業設備團隊，今年在 PCB 及半導體設備出貨雙成長下，第三季營收 6.95 億元，季增 21.8%，年增 62.2%，創七季以來新高。閱讀全文...

台幣終止連 4 貶 央行：28 或 29 字頭均可能出現

新台幣兌美元匯價昨 (19) 日終止連 4 貶，早盤一度勁揚近 3 角，終場在央行調節下，升幅收斂至 2.9 分，收在 28.95 元，央行總裁楊金龍日前透露，台幣 28 元將成新常態，對此，央行澄清，台幣匯率大致介於 28.6 至 29.104 元之間波動，也就是 28 字頭或 29 字頭均有可能出現。閱讀全文...

聚陽 9 月稅前盈餘寫新高 Q3、前三季同締新猷

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (19) 日公告 9 月自結稅前盈餘 3.84 億元、第三季稅前盈餘 10.25 億元，季增 105%、年增 21.6%，前三季稅前盈餘 21.1 億元，年增 8%，均寫新高。閱讀全文...

鴻海秀電動車硬實力 內外資同聯手敲進 3.7 萬張

台股昨 (19) 日在三大法人同步買超下大漲 157.97 點，攻上 12900 點關卡，內外資同步鎖定電子股加碼，合計買超 132.71 億元，其中權值股鴻海在內外資力挺下，獲買超 3.7 萬餘張，躍居盤面亮點。閱讀全文...