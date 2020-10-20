保瑞子公司攜美電商平台 搶攻上千億元保健食品商機

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (20) 日宣布，旗下子公司宇泰欣的自有品牌博世特發泡錠系列，與美國健康產品電商平台 Alurx 簽訂經銷合作協議，將搶攻美國 125 億美元 (約新台幣 3600 億元) 的保健電商市場，未來也不排除拓展實體通路銷售。

據市調機構報告指出，全球免疫保健營養補充品市場將進入成長期，2019 年市場規模 163.2 億美元，預計 2027 年將攀升到 294 億美元，年複合成長率 7.4%，其中北美為全球最大市場，占全球 39.32%。

此外，因應疫情，網路電商銷售快速成長，加上全美確診、死亡人數不斷增加，也提升消費者保健觀念，美國營養保健食品電商銷售市場規模，預計 2025 年可達 125 億美元。

美國健康產品電商平台 Alurx 可透過數據應用，提供消費者客製化的健康方案；保瑞旗下自有品牌博世特發泡錠系列，則以在台銷售 8 年，導入超過 2000 家通路，保瑞表示，國際佈局除併購藥廠外，此次合作案也象徵國際佈局重要里程碑，若此銷售合作模式順利，未來不排除進軍實體通路銷售。

保瑞指出，美國疫情延燒，許多民眾為避免感染，減少出門消費，藉此帶動電商平台業績扶搖直上，若以整體美國銷售市場規模來看，樂觀看待產品銷售量，並有望挹注營收成長。