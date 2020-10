周年慶陸續開跑 快跟上Q4購物旺季的題材。

時序已來到十月,從九月底美國總統第一次辯論會,到十月一開始,全球最熱的政經大事是川普確診新冠肺炎,這象徵世界權力巔峰的總統大選的美國正熱熱鬧鬧地為第四季揭開序幕,可投資市場可不只總統大選要注意,季節性投資的機會也正降臨。

蘋果 Iphone12 新機於 10/13 正式發布,這提醒投資人第四季一個相當重要的投資題材要注意──消費。每年九月開始的返校話題,各類消費型電子商品陸續推出,今年也不例外,手機上,Sony、三星、華碩、Google 的 Pixel 系列都陸續發布,高通第十一代筆電也開始預購,以及上述提到的蘋果新一代手機等,這些產品的發布都觸發消費者摩拳擦掌、大肆採購的慾望。而全球電商龍頭亞馬遜當然是不落人後,早早即宣布今年 10/13~14 將舉辦網路狂歡購物節,打響第四季購物旺季第一炮,接續在後還有一樣是電商龍頭的阿里巴巴淘寶跟京東,也將在 1111 這天舉辦大型購物節,這些電商老大紛紛出招,炒熱傳統的「第四季購物旺季」。

講到購物季,只有網路電商這些當然不是第四季購物旺季這個說法的源頭。從實體來看,大家應該都有來到年底開始追蹤各家百貨公司周年慶的經驗吧?在全球最大消費市場的美國,在九月開學購物潮後,隨後是年底的三個大假期,分別是萬聖節、感恩節跟聖誕節。而這聖誕節又緊接新年,除舊佈新的需求自然也應運而生。也因此,眾多消費型電子商品喜歡在暑假後發表新產品,並於第四季初上市,搭上購物季大賣一波,這樣的操作也讓第四季購物旺季的概念逐漸根深蒂固了。

對投資來說,這是相當具有季節性意義的投資機會,從歷史回測統計來看 (1950-2019 年),第四季的上漲機率平均是 78.6%,並有 3.9% 的平均報酬,對照前三季分別是 6 成多的上漲機率與 1~2% 的報酬來比,勝率更高報酬也更好。

消費題材,那到底甚麼是第四季購物旺季的熱門標的呢?這邊就一定要特別提一下美股這個市場。在這個最多元的最創新的市場裡,有全球最大最熱門的「品牌」、有全球最大的「商場」、有所有幾乎食衣住行想得到的標的。例如剛才將發行新手機的蘋果 (AAPL US),那顆蘋果代表的品價值在全球來看絕對是數一數二;最大電商是亞馬遜 (AMZN US) 大家都很熟悉,而在 S&P500 公司中,亞馬遜營收只能排第二,第一名是著名超市沃瑪爾 Walmart(WMT US),這家超市還是「全美最多員工的公司」,另外台灣人都很愛的美式賣場 Costco(COST US) 也是美股熱門標的;食衣住行日用品中最大的企業是寶僑 (PG US),從幫寶適、SKII、好自在、吉列、百靈、海倫仙度絲、飛柔、Oral-B 等。而大家也不要忘了,在各項消費品百家爭鳴搶消費者眼球的同時,兩家重要的資訊查詢及資訊分享的平台也受惠廣告收入在第四季的消費旺季時不能被隨便忽視,那就是全球最大搜尋引擎的 Google(Googl us) 與最大社群平台臉書 (FB US)。

我們每天張開眼睛,用的、吃的、喝的都是消費,在投資世界中消費的投資一般又分兩大類,生活必須的必須性消費 (Staples Select) 與慾望消費或奢侈消費的非必要性消費 (Discretionary Select)。投資人在選擇上一般建議以買你愛用的、買你熟悉的為主,這樣可以投資安心也能抱得長久。不過就像買東西一樣,難免會有選擇障礙的狀況,每個都想要又受限資金不好每個都買一個,那這時 ETF 就能解決大部分選擇障礙的狀況,像是必須性消費類股資產規模最大的 ETF(XLP US) 與非必須性消費類股資產規模最大的 ETF(XLY US) 就是投資人可以考慮的選擇。而投資人若對某個標的非常喜歡,也願意長期持有,這時透過存股就是一個很好的策略。永豐金豐存股平台主打一股就能存,是個很適合存好股的好平台。

內文「Q4 購物旺季產業概念股」提到公司或 ETF 僅為範例供參考,非推薦標的,相關資料及近期績效請參考下表:

