〈花旗投資展望〉Q4市場走勢 受「兩好三壞」牽動

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，花旗 (台灣) 銀行表示，第 4 季左右市場變數為「兩好三壞」，兩好包括全球經濟基本面改善與企業獲利好轉，以及各國央行寬鬆貨幣政策與財政刺激提供經濟復甦支撐，三壞則有入冬後疫情恐更加嚴峻、美中關係緊張，以及美國總統大選等恐持續造成市場波動。

花旗 (台灣) 銀行今 (20) 日舉行第 4 季投資展望，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，目前全球已有超過 3500 萬人染疫，100 萬人死亡，儘管各國相繼採取防疫措施，疫情並未出現緩和跡象，隨著時序進入秋冬流感好發季節，可能替疫情增添變數。

至於各國引頸期盼的新冠肺炎疫苗，陸續進入第三期臨床試驗階段，預計最快明年上半年才能正式推出。

其次是美中貿易戰持續升溫，曾慶瑞指出，美中貿易掀起雙方關稅障礙，自 4 月初美國公布對中關稅清單以來，直到 9 月 18 日中國宣布對美 600 億美元商品課稅 5% 到 10%，雙方交鋒尚未停歇。

曾慶瑞表示，美中貿易戰持續牽動美國就業市場，從美國失業率走勢摨來看，永久性失業人數從 200 萬增加至 400 多萬人，顯示隨著企業關閉及降低成本等因素影響，許多暫時性失業，轉為永久性失業人口。

至於 11 月即將登場的美國總統大選，也為第 4 季經濟局勢埋下變數。曾慶瑞說，本次大選舉面臨疫情、經濟衰退等因素，加上共和黨及民主黨兩黨政策方向截然不同，增添大選變數。

根據市場預估，越接近總統大選，民調及相關政見，對市場波動性預期都會加劇，可以預期在大選底定前市場難免面臨震盪走勢。

不過，曾慶瑞也指出，目前全球經濟基本面改善與企業獲利好轉，加上各國央行寬鬆貨幣政策與政府的財政刺激措施為經濟復甦提供支撐。

就總體經濟環境來看，全球主要經濟體包括美國、中國及歐元區採購經理人指數持續上升，美國 9 月紐約聯邦準備銀行的製造業調查指數達 17.0，超過市場預期，更創下 2018 年末以來第二高。

另外，中國受到發電產業帶動工業生產成長，8 月工業生產年增率 5.6%，創下今年以來新高；美國 S&P500 指數企業獲利預測，2021 年企業 EPS 年增率預測將達 19.5%，顯示在主要經濟體的帶動下，企業基本面也逐漸好轉。